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影／林佳龍加碼社頭將列經典小鎮 清水之森明年中營運

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉「清水之森˙幸福東南角」結合溫泉與露營區，但硬體設備完成後，卻歷經多次流標，幸好日前已有廠商得標願意經營，預計明年7月試營運。 記者林宛諭／攝影
社頭鄉「清水之森˙幸福東南角」結合溫泉與露營區，但硬體設備完成後，卻歷經多次流標，幸好日前已有廠商得標願意經營，預計明年7月試營運。 記者林宛諭／攝影

受新冠肺炎疫情影響，讓國內旅遊大熱門，交通部長林佳龍今天視察彰化交通與旅遊觀光景點「清水之森」等地，林佳龍說，彰化已有鹿港與田尾、田中與二水列入「經典小鎮」，今天他再加碼公布還會再增列社頭鄉為「經典小鎮」，全國100個經典小鎮中，會再增加名額保留給彰化縣。

立委陳素月安排立法院交通委員會考察彰化地區交通建設，邀請交通部長林佳龍、高速公路局局長趙興華、公路總局局長許鉦漳、觀光局局長張錫聰等人，會同彰化縣長王惠美、田中鎮長洪麗娜、社頭鄉長劉錦昌、二水鄉長蘇界欽等人進行相關會勘。

觀光局推動「2020小鎮旅遊年」，繼鹿港與田尾後，今年彰化縣田中鎮與二水鄉也入選「經典小鎮」，去年與今年中央共補助一億2400多萬元推動地方觀光，也要推動台灣成為「全世界最美的自行車旅遊王國」，觀光局共計規劃了現有的環島1號線、25條環支線，還有另外16條多元路線，讓民眾利用自行車旅行來發覺台灣之美，其中彰化在參山國家風景區中「八卦山、二水」的環山線，規劃了「長青、二水自行車逍遙遊」的特色遊程。

林佳龍除了加碼公佈社頭鄉將會列入「經典小鎮」，並實地視察社頭鄉「清水之森」溫泉露營區，林佳龍說，未來也可以推動全國各學校到露營區進行生態教學，也能帶動地方觀光消費。

社頭鄉「清水之森˙幸福東南角」結合溫泉與露營區，但硬體設備完成後，卻歷經多次流標，彰化縣府城觀處處長田飛鵬簡報表示，清水岩溫泉露營區斥資二億元整建，溫泉區一公頃，露營區8公頃，今年8月已成功完成委外民營，預計在11月中完成簽約，明年7月試營運及正式營運。

交通部長林佳龍等人今天視察彰化交通與旅遊觀光景點「清水之森」等地，林佳龍並加碼公布還會再增列社頭鄉為「經典小鎮」。記者林宛諭／攝影
交通部長林佳龍等人今天視察彰化交通與旅遊觀光景點「清水之森」等地，林佳龍並加碼公布還會再增列社頭鄉為「經典小鎮」。記者林宛諭／攝影
交通部長林佳龍今天視察彰化交通與旅遊觀光景點，並與立委陳素月、彰化縣長王惠美、前彰化縣長魏明谷、田中鎮長洪麗娜等人座談，聽取各界意見。記者林宛諭／攝影
交通部長林佳龍今天視察彰化交通與旅遊觀光景點，並與立委陳素月、彰化縣長王惠美、前彰化縣長魏明谷、田中鎮長洪麗娜等人座談，聽取各界意見。記者林宛諭／攝影
社頭鄉「清水之森˙幸福東南角」結合溫泉與露營區，但硬體設備完成後，卻歷經多次流標，目前雜草叢生，幸好日前已有廠商得標願意經營，預計明年7月試營運。 記者林宛諭／攝影
社頭鄉「清水之森˙幸福東南角」結合溫泉與露營區，但硬體設備完成後，卻歷經多次流標，目前雜草叢生，幸好日前已有廠商得標願意經營，預計明年7月試營運。 記者林宛諭／攝影
社頭鄉「清水之森˙幸福東南角」結合溫泉與露營區，但硬體設備完成後，卻歷經多次流標，幸好日前已有廠商得標願意經營，預計明年7月試營運。記者林宛諭／攝影
社頭鄉「清水之森˙幸福東南角」結合溫泉與露營區，但硬體設備完成後，卻歷經多次流標，幸好日前已有廠商得標願意經營，預計明年7月試營運。記者林宛諭／攝影

露營區 林佳龍

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