后里中科景觀池滯洪功能今開工 可保護1萬6000人免淹水

台中市后里區中科景觀池兼滯洪排水功能，今天開工，台中市政府水利局爭取，提報中央前瞻計畫補助「旱溝排水水環境改善計畫」核定計畫，總經費6340萬元，明年完工後可保護下游1萬6000人免淹水之虞，保護65公頃土地。

台中市長盧秀燕今天主持開工典禮表示，她期望景觀池開工方式，低開發，融合當地環境和景觀，避免生態和環境破壞，兼顧排洪整治功能；立委楊瓊瓔、前立委洪慈庸和台中市議員陳本潻、王朝坤等人，今天都參加開工典禮，工程預計明年完工。

此工程水利署補助4945萬元、台中市府配合款1395萬元，為解決三豐路186巷下游旱溝多處蜿蜒及通水斷面不足，易造成漫淹情況，規劃於都市計畫綠10-2用地新設溪畔景觀池，面積約為1.06公頃，估算可容納逕流量為1.46萬立方公尺，可承容極端降雨達到逕流分擔之目標。

計畫目標完成後旱溝排水於強降雨時可分擔洪峰流量大幅降低淹水情況發生，除兼顧自然生態之水域環境，並維持現地生態功能與地景自然性，提供原生植物優良生長環境與周邊民眾親近自然的場所。