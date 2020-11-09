聽新聞
test
0:00 / 0:00

后里中科景觀池滯洪功能今開工 可保護1萬6000人免淹水

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中后里區中科景觀池今天開工，明年完工樣貌。圖／台中市水利局提供
台中后里區中科景觀池今天開工，明年完工樣貌。圖／台中市水利局提供

台中市后里區中科景觀池兼滯洪排水功能，今天開工，台中市政府水利局爭取，提報中央前瞻計畫補助「旱溝排水水環境改善計畫」核定計畫，總經費6340萬元，明年完工後可保護下游1萬6000人免淹水之虞，保護65公頃土地。

台中市長盧秀燕今天主持開工典禮表示，她期望景觀池開工方式，低開發，融合當地環境和景觀，避免生態和環境破壞，兼顧排洪整治功能；立委楊瓊瓔、前立委洪慈庸和台中市議員陳本潻、王朝坤等人，今天都參加開工典禮，工程預計明年完工。

此工程水利署補助4945萬元、台中市府配合款1395萬元，為解決三豐路186巷下游旱溝多處蜿蜒及通水斷面不足，易造成漫淹情況，規劃於都市計畫綠10-2用地新設溪畔景觀池，面積約為1.06公頃，估算可容納逕流量為1.46萬立方公尺，可承容極端降雨達到逕流分擔之目標。

計畫目標完成後旱溝排水於強降雨時可分擔洪峰流量大幅降低淹水情況發生，除兼顧自然生態之水域環境，並維持現地生態功能與地景自然性，提供原生植物優良生長環境與周邊民眾親近自然的場所。

水利局指出，都市的防災能力講求的是綜合治水，透過滯洪空間或LID等低衝擊開發的方式，達到提升防洪能力。台中市過去三年，新闢增加滯洪池量體已達42萬立方公尺，全市共達157萬立方公尺滯洪量，並透過土地利用管制、防災策略、工程措施等方法，進行上游「滯洪」、中游「分洪」及下游「減洪」，漸層次的提高韌性城市防洪能量。

台中后里區中科景觀池今天開工，明年完工樣貌。圖／台中市水利局提供
台中后里區中科景觀池今天開工，明年完工樣貌。圖／台中市水利局提供
台中后里區中科景觀池今天開工，台中市長盧秀燕等人主持。記者游振昇／攝影
台中后里區中科景觀池今天開工，台中市長盧秀燕等人主持。記者游振昇／攝影

台中市 淹水 洪慈庸

延伸閱讀

解決強降雨淹水惡夢 1.15億元舊大湳圳排水改善完工

預防職災打造職場安全 中科教導廠商運用AIoT及VR技術

不受疫情影響 中科前8月營業額逆勢成長2成2

中科智慧創新創業競賽 明谷農業生技獨得首獎10萬元

相關新聞

八家將到福壽山天池拋米撒糖 影片曝光遭撻伐宮廟道歉

台中市和平區福壽山農場天池，因沒有水源，卻終年不枯，是許多宗教團體朝聖之地。本月7日一間來自基隆的宮廟團體，數十人圍繞天...

影／林佳龍加碼社頭將列經典小鎮 清水之森明年中營運

受新冠肺炎疫情影響，讓國內旅遊大熱門，交通部長林佳龍今天視察彰化交通與旅遊觀光景點「清水之森」等地，林佳龍說，彰化已有鹿...

后里中科景觀池滯洪功能今開工 可保護1萬6000人免淹水

台中市后里區中科景觀池兼滯洪排水功能，今天開工，台中市政府水利局爭取，提報中央前瞻計畫補助「旱溝排水水環境改善計畫」核定...

台日地震園區交流 在台日生13日代表「搶成功」

南投縣九份二山國家地震紀念地和日本栗原市栗駒山麓地質公園去年締結姊妹園區，原訂每年互訪交流，但今年因疫改採視訊會議，並由...

南投埔里清醮兩甲子 大甲媽首度遶境

南投縣埔里鎮年底舉辦「庚子年祈安清醮法會」，因今年屆滿120周年，地方決定擴大規模，首度邀請台中市大甲鎮瀾宮媽祖入城遶境...

彰化花壇火車站周邊 改造形象商圈吸客

火車站不僅是所在地的門面，也是早年帶動地方發展的要角。彰化縣花壇鄉公所為吸引遊客前來，已動工改善花壇火車站周邊空間，串聯...

聯合盃作文大賽台中區賽 學校包車試身手

聯合盃作文大賽第14屆台中區賽昨天登場，共有國小到高中職213所學校、1432名學生參賽；神岡國小已連續12年參賽，報名...

高中中離生復學僅45% 中市議員促檢討

台中市教育局統計去年度高中生中途離校共1298人，復學率卻僅45%，議員批復學率低於5成應檢討原因，資深校長也透露幫派搶...

馬拉松補給站旁被亂倒臭豆渣 嫌犯落網開罰

彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松上月25日舉辦前卻發生補給站旁被亂倒惡臭豆渣，讓埔鹽鄉長許文萍氣得跳...

台中市好YA誕布展 綠川柳川明起部分路段封閉

台中市政府新聞局將在綠川丶柳川舉辦「2020台中好YA誕活動」原訂15日場布，但市府表示，為提升作業品質，提前明(9)日...

博士分局長「撂」英語 彰化分局校安座談很國際化

台南發生馬籍女學生被殺害案後，彰化縣警察局除清查轄內各級學校周邊路燈、監視器及路燈設置情形，並加強巡邏，分局長也深入校園...

台中行銷拚觀光有成 台中遊客人數全國第一

台中市拚觀光行銷有成，交通部觀光局公布今年1月至8月全國主要觀光遊憩區遊客人數，台中市遊客人數約3200萬人次，全國第一...

熱門新聞

一封來自小五男童的手寫信 他們熱血聚集雲林蓋房子

八家將到福壽山天池拋米撒糖 影片曝光遭撻伐宮廟道歉

想當小農不難！只要3萬多元就可以標一塊農地

屋漏偏逢連夜雨！基隆客運R路線剛減班 1003線又將停駛

替網紅發「挺川普雞排」200份卻被逆轉 嘉縣議員：不後悔

密集到發毛！台東體育場數以萬計蚯蚓鑽出地表占跑道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。