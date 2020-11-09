中信兄弟輸球 盧秀燕：黃道吉日戴獅子頭跑行程

台中市長盧秀燕在職棒總冠軍賽開打前，向副總統賴清德喊話打賭說，如果中信兄弟輸球就要戴獅子頭跑行程，結果中信兄弟輸球，盧秀燕今天說，將挑黃道吉日依約而行。

職棒總冠軍賽昨天結束，統一獅逆轉勝中信兄弟隊，盧秀燕在總冠軍賽開打前，曾隔空向支持統一獅的賴副總統喊話打賭說，如果中信兄弟隊贏球，請副總統到台中市幫忙行銷農產品，如果中信兄弟隊輸球，她就戴獅子頭跑1天行程。

盧秀燕今天上午出席「2020台中電競嘉年華」活動後接受媒體聯訪時表示，職棒總冠軍賽最站一站比賽結束1分鐘內，她就收到賴副總統傳來簡訊，很調皮的說：「哈哈！不可能的事情終於發生了」，很期待看她戴著獅子頭跑行程。

盧秀燕指出，她也回簡訊指出「女子漢大丈夫說到做到，我一定會實現我的承諾」，不過，賴副總統很有風度，接著又傳來簡訊說，目的就是要讓大家更關注國內職棒，雖然他贏了，還是會擇日到台中市來行銷農產品。

盧秀燕表示，她要代表台中市政府感謝賴副總統，她跟賴副總統開玩笑打賭，其實最重要的目的是希望行銷台中、台南，更重要是希望大家更關注職棒、重視職棒，現在都達到目的，不過，打賭還是打賭，所以她會依約而行，因為比賽才結束，讓她張羅一下道具，挑一下黃道吉日就會來進行。

對於美國總統大選結果出爐，盧秀燕認為，原本台灣在與美國的貿易談判，決定明年1月1日要開放美國萊豬進口，現在美國新總統已經產生，到明年1月1日還有時間，她認為民眾都非常期待，政府能在台美外交及貿易上把握新契機為國人發聲，盼維持以往萊豬不要進口台灣的政策，確保台灣食安及國人健康，這才是大家關注美國大選對台灣最重要的一役。