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台日地震園區交流 在台日生13日代表「搶成功」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
水保局九份二山國家地震紀念地和日本栗駒山麓地質公園去年因疫改採視訊交流會議。圖／水保局南投分局提供
水保局九份二山國家地震紀念地和日本栗駒山麓地質公園去年因疫改採視訊交流會議。圖／水保局南投分局提供

南投縣九份二山國家地震紀念地和日本栗原市栗駒山麓地質公園去年締結姊妹園區，原訂每年互訪交流，但今年因疫改採視訊會議，並由在台留學日生帶栗原市吉祥物「ねじりほんにょ」參與13日登場的客庄12大節慶活動「國姓搶成功」。

而因南投國姓九份二山21年前因921地震釀災，水保局規劃為國家地震紀念地後積極復育；日本栗駒山則因12年前宮城內陸地震地滑崩塌，成立國家地質公園，而兩園區重建且具地方鏈結特質相仿，去年締結姊妹園區，盼定期交流學習。

水保局南投分局指出，日本栗原市栗駒山麓地質公園去年9月來台締結成姊妹園區，盼透過資訊、學者和經驗交流持續提升雙方防災技術，日方還特別組隊參與當地客庄節慶「搶成功」，體驗在地觀光產業文化，同時建立訪問交流機制。

未料，雙方締結姊妹園區邁入第2年，就碰上新冠肺炎疫情攪局，而因今年互訪無法成行，日前改由透過線上視訊會議，辦理「2020台日友好技術交流工作坊」，分享園區防疫管理措施、水土保持工程技術、農村社區營造及農產品行銷成果。

該局南投分局長陳榮俊表示，透過線上視訊延續台日交流活動，而日方在會議中肯定台灣防疫表現，台方則將致贈口罩夾、口罩盒等防疫周邊用品，待疫情趨緩後，明年能恢復實地互訪交流，後續也將彙整台日交流成果，並籌辦相關成果展。

另，日本栗原市今年雖無法派員來台參加將在本月13日登場的國姓搶成功活動，但改由在台留學日生帶著栗原市吉祥物「ねじりほんにょ」（謎之生物）代表日方到場參與，期許雙方秉持「搶成功」精神在全球艱困疫況艱困環境中重新振作。

日本栗原市栗駒山麓地質公園代表與水保局南投分局透過視訊分享水保技術或抗疫等經驗。圖／水保局南投分局提供
日本栗原市栗駒山麓地質公園代表與水保局南投分局透過視訊分享水保技術或抗疫等經驗。圖／水保局南投分局提供
南投縣「國姓搶成功」13日起登場，在台留學日生將帶日本栗原市吉祥物「ねじりほんにょ」參與。圖／本報資料庫
南投縣「國姓搶成功」13日起登場，在台留學日生將帶日本栗原市吉祥物「ねじりほんにょ」參與。圖／本報資料庫
南投縣「國姓搶成功」13日起登場，在台留學日生將帶日本栗原市吉祥物「ねじりほんにょ」參與。圖／本報資料庫
南投縣「國姓搶成功」13日起登場，在台留學日生將帶日本栗原市吉祥物「ねじりほんにょ」參與。圖／本報資料庫

日本 地震 疫情

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