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八家將到福壽山天池拋米撒糖 影片曝光遭撻伐宮廟道歉

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
11月7日一間來自基隆的宮廟團體，數十人圍繞福壽山農場天池拋撒米跟糖果，還有幾名八家將人員夾在其中，影響遊客安寧。圖／福壽山農場提供
11月7日一間來自基隆的宮廟團體，數十人圍繞福壽山農場天池拋撒米跟糖果，還有幾名八家將人員夾在其中，影響遊客安寧。圖／福壽山農場提供

台中市和平區福壽山農場天池，因沒有水源，卻終年不枯，是許多宗教團體朝聖之地。本月7日一間來自基隆的宮廟團體，數十人圍繞天池拋撒米跟糖果，還有幾名八家將人員夾在其中，影響遊客安寧，工作人員勸導後仍不聽勸阻，氣得工作人員拍下影片上傳官方臉書，引發網友撻伐。福壽山農場表示，該家宮廟昨日已來電致歉。

福壽山農場天池擁有天然的山林景觀，因相傳此地風水靈氣絕佳，是許多宗教團體朝聖之地。不過本月7日下午3時許，一間基隆宮廟團體數十人圍繞天池拋撒米跟糖果，工作人員發現後當場規勸後，仍不聽勸阻，氣得工作人員拍下影片存證，雖該團體環繞天池後隨即離去，但因破壞環境的行為是不允許，因此上傳官方臉書公布，提醒遊客自律，千萬不要有類似行為。

福壽山農場將影片公布後，引發網友撻伐，有人留言表示，「燒香拜拜應該去宮廟才對」，也有人說「誇張，一個美麗的天池，為什麼要在那用宗教儀式？在宮廟就好了。」

福壽山農場副場長陳靖儒表示，昨日該家宮廟團體已有來電致歉，並誠意承諾以後來場不會再有如此不當行為。農場為維護山林環境，禁止焚香、燒金、灑淨等破壞環境及影響其他遊客的行為，農場在天池設有相關警示告示牌，以後如再發生類似案件，將立即勸阻，如規勸不聽者，將通報警察單位進行取締。

11月7日一間來自基隆的宮廟團體，數十人圍繞福壽山農場天池拋撒米跟糖果，還有幾名八家將人員夾在其中，影響遊客安寧。圖／福壽山農場提供
11月7日一間來自基隆的宮廟團體，數十人圍繞福壽山農場天池拋撒米跟糖果，還有幾名八家將人員夾在其中，影響遊客安寧。圖／福壽山農場提供

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