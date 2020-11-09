八家將到福壽山天池拋米撒糖 影片曝光遭撻伐宮廟道歉

台中市和平區福壽山農場天池，因沒有水源，卻終年不枯，是許多宗教團體朝聖之地。本月7日一間來自基隆的宮廟團體，數十人圍繞天池拋撒米跟糖果，還有幾名八家將人員夾在其中，影響遊客安寧，工作人員勸導後仍不聽勸阻，氣得工作人員拍下影片上傳官方臉書，引發網友撻伐。福壽山農場表示，該家宮廟昨日已來電致歉。

福壽山農場天池擁有天然的山林景觀，因相傳此地風水靈氣絕佳，是許多宗教團體朝聖之地。不過本月7日下午3時許，一間基隆宮廟團體數十人圍繞天池拋撒米跟糖果，工作人員發現後當場規勸後，仍不聽勸阻，氣得工作人員拍下影片存證，雖該團體環繞天池後隨即離去，但因破壞環境的行為是不允許，因此上傳官方臉書公布，提醒遊客自律，千萬不要有類似行為。

福壽山農場將影片公布後，引發網友撻伐，有人留言表示，「燒香拜拜應該去宮廟才對」，也有人說「誇張，一個美麗的天池，為什麼要在那用宗教儀式？在宮廟就好了。」