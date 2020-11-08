馬拉松補給站旁被亂倒臭豆渣 嫌犯落網開罰

彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松上月25日舉辦前卻發生補給站旁被亂倒惡臭豆渣，讓埔鹽鄉長許文萍氣得跳腳說「根本是來亂的」，警方已查獲偷倒的施姓男子，施男說，是要曬乾豆渣回收再餵鴨，並非故意要搞破壞，不過他仍需被依廢清法裁罰7萬二千元。

因挪威冠軍三鐵選手伊登戴著埔鹽鄉順澤宮的宮帽拿下冠軍的傳奇，讓順澤宮名揚國際，今年也首度舉辦路跑活動，但卻在上月25日舉辦前夕卻發生補給站旁被亂倒一大片惡臭豆渣，讓鄉長許文萍極為火大，緊急做清理工作，免得隔天被選手看到，對埔鹽有負評。