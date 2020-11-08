快訊

網瘋傳拜登25歲年輕照 還說有點像這位漫威英雄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬拉松補給站旁被亂倒臭豆渣 嫌犯落網開罰

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
警方調閱路口監視器，查到施姓男子運豆渣的車子，將他逮捕，他說，自己只是想曬豆渣，不是要棄置，不過因他將豆渣就放在補給站路旁，仍被依「廢棄物清理法」送辦，環保局表示需裁罰7萬2千元。圖／警方提供
警方調閱路口監視器，查到施姓男子運豆渣的車子，將他逮捕，他說，自己只是想曬豆渣，不是要棄置，不過因他將豆渣就放在補給站路旁，仍被依「廢棄物清理法」送辦，環保局表示需裁罰7萬2千元。圖／警方提供

彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松上月25日舉辦前卻發生補給站旁被亂倒惡臭豆渣，讓埔鹽鄉長許文萍氣得跳腳說「根本是來亂的」，警方已查獲偷倒的施姓男子，施男說，是要曬乾豆渣回收再餵鴨，並非故意要搞破壞，不過他仍需被依廢清法裁罰7萬二千元。

因挪威冠軍三鐵選手伊登戴著埔鹽鄉順澤宮的宮帽拿下冠軍的傳奇，讓順澤宮名揚國際，今年也首度舉辦路跑活動，但卻在上月25日舉辦前夕卻發生補給站旁被亂倒一大片惡臭豆渣，讓鄉長許文萍極為火大，緊急做清理工作，免得隔天被選手看到，對埔鹽有負評。

警方調閱路口監視器，查到施姓男子運豆渣的車子，將他逮捕，他說，自己只是想曬豆渣，不是要棄置，不過因他將豆渣就放在補給站路旁，仍被依「廢棄物清理法」送辦，環保局表示需裁罰7萬2千元。

彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松上月25日舉辦前卻發生補給站旁被亂倒惡臭豆渣，讓埔鹽鄉長許文萍氣得跳腳說「根本是來亂的」，警方已查獲偷倒的施姓男子，施男說，是要曬乾豆渣回收再餵鴨，並非故意要搞破壞，不過他仍需被依廢清法裁罰7萬二千元。圖／翻攝
彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松上月25日舉辦前卻發生補給站旁被亂倒惡臭豆渣，讓埔鹽鄉長許文萍氣得跳腳說「根本是來亂的」，警方已查獲偷倒的施姓男子，施男說，是要曬乾豆渣回收再餵鴨，並非故意要搞破壞，不過他仍需被依廢清法裁罰7萬二千元。圖／翻攝
彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松上月25日舉辦前卻發生補給站旁被亂倒惡臭豆渣，讓埔鹽鄉長許文萍氣得跳腳說「根本是來亂的」，警方已查獲偷倒的施姓男子，施男說，是要曬乾豆渣回收再餵鴨，並非故意要搞破壞，不過他仍需被依廢清法裁罰7萬二千元。圖／翻攝
彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松上月25日舉辦前卻發生補給站旁被亂倒惡臭豆渣，讓埔鹽鄉長許文萍氣得跳腳說「根本是來亂的」，警方已查獲偷倒的施姓男子，施男說，是要曬乾豆渣回收再餵鴨，並非故意要搞破壞，不過他仍需被依廢清法裁罰7萬二千元。圖／翻攝

路跑 廢棄物

相關新聞

台中行銷拚觀光有成 台中遊客人數全國第一

台中市拚觀光行銷有成，交通部觀光局公布今年1月至8月全國主要觀光遊憩區遊客人數，台中市遊客人數約3200萬人次，全國第一...

馬拉松補給站旁被亂倒臭豆渣 嫌犯落網開罰

彰化縣順澤宮 X ZEPRO 冠軍路跑全國半程馬拉松上月25日舉辦前卻發生補給站旁被亂倒惡臭豆渣，讓埔鹽鄉長許文萍氣得跳...

台中市好YA誕布展 綠川柳川明起部分路段封閉

台中市政府新聞局將在綠川丶柳川舉辦「2020台中好YA誕活動」原訂15日場布，但市府表示，為提升作業品質，提前明(9)日...

博士分局長「撂」英語 彰化分局校安座談很國際化

台南發生馬籍女學生被殺害案後，彰化縣警察局除清查轄內各級學校周邊路燈、監視器及路燈設置情形，並加強巡邏，分局長也深入校園...

彰化奠安宮老廟原汁原味清朝古廟 重啟返鄉之路

彰化縣北斗鎮奠安宮舊廟建築曾在1983年被列為古蹟，但當時廟方想重建新廟，要求解除古蹟，幸解除古蹟後的舊廟被移到花壇鄉的...

國際海牛文化節登場 搭牛車體驗潮間帶生態好酷

彰化縣政府於今天在芳苑鄉普天宮前廣場辦理「國際海牛文化節」活動，彰化縣長王惠美表示，全國獨一無二的「芳苑潮間帶牛車採蚵文...

綿羊秀遭控傷害戲謔 清境農場改進不對羊開玩笑

動保團體指控清境農場綿羊秀傷害、戲謔，發起連署終止表演，清境農場今天表示，已進行表演內容調整，如不對綿羊開玩笑、趕羊秀挑...

大甲媽首度入山城 21日贊境埔里120年清醮盛事

南投縣埔里鎮今年底將辦理「庚子年祈安清醮法會」，而今年因屆滿120周年，地方擴大舉辦，更首度邀請台中大甲鎮瀾宮媽祖入城遶...

想當小農不難！只要3萬多元就可以標一塊農地

想當小農的看過來，只要3萬多元就可以擁有自己農園！彰化縣政府本月19日將標售38筆農地重劃區抵費地，最便宜的一筆是3萬元3600元...

300位小選手 進麗寶賽車場比第2屆國際車王爭霸賽

台中麗寶國際賽車場今天湧入2到6歲約300位小選手，參加「第2屆國際車王爭霸賽」滑步車競速比賽，中華泰萌運動發展協會所主...

颱風攪局不見懸日 南投市封街追日喊卡延至明天

中央氣象局「懸日預報」公告，南投縣南投市民族路今年最佳觀賞時段落在7至9日傍晚，當地原訂昨天下午「封街」讓民眾拍攝懸日，...

影／陸軍五支部官兵新社路跑 凝聚向心力又獲佳績

「2020新社馬-第三屆菇城花海全國馬拉松」路跑活動今天在新社花海展場開跑，陸軍第五地區支援指揮部官兵在指揮官少將劉雅魁...

熱門新聞

一封來自小五男童的手寫信 他們熱血聚集雲林蓋房子

花蓮5任資深縣議員王燕美7日晚癌逝 敢說敢言形象成追憶

密集恐懼慎入！台東體育場竄出大批蚯蚓 鄉民憂天災前兆

想當小農不難！只要3萬多元就可以標一塊農地

替網紅發「挺川普雞排」200份卻被逆轉 嘉縣議員：不後悔

垃圾費隨袋徵收 桃4里擬明年試辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。