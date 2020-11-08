行善團與志工隊聯手為弱勢家庭補破屋
衡山基金會彰化行善團、與彰化縣北斗警分局警察志工中隊聯手為弱勢家庭修繕老舊房屋，大城鄉陳姓低收入戶與身心障礙女兒及二歲大孫女擠在會漏水的8坪大的破老屋，看到屋子翻修後，感動地說:「如果沒你們幫忙，我們一家人真不知道該怎麼辦。」
衡山基金會彰化一團志工團長楊志隆說，家扶中心轉介陳姓民眾個案，他們實地訪查後發現陳家逢雨必漏水、屋樑斷裂又面臨白蟻啃蝕的種種危機等，老舊的木床又破爛不堪，殘破的衛浴空間，冬天洗澡更是寒風刺骨，屋內的電線也很老舊，於是會同北斗警分局警察志工中隊募集物資和建材，為他們一家人修繕老房子。
北斗警分局警察志工中隊長黃旗旺是搭建鐵皮屋專家，今天帶了三位師傅到大城鄉陳家開始改造陳家生活環境，還要陸續找水電工進行電路線汰換，及油漆粉刷，更要買張新床送給他們。
北斗警分局長王國峰說，北斗警分局警察志工中隊及衡山行善團已多次攜手合作幫弱勢者修繕房屋，可說是弱勢者的及時雨。
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