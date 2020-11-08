行善團與志工隊聯手為弱勢家庭補破屋

衡山基金會彰化行善團、與彰化縣北斗警分局警察志工中隊聯手為弱勢家庭修繕老舊房屋，大城鄉陳姓低收入戶與身心障礙女兒及二歲大孫女擠在會漏水的8坪大的破老屋，看到屋子翻修後，感動地說:「如果沒你們幫忙，我們一家人真不知道該怎麼辦。」

衡山基金會彰化一團志工團長楊志隆說，家扶中心轉介陳姓民眾個案，他們實地訪查後發現陳家逢雨必漏水、屋樑斷裂又面臨白蟻啃蝕的種種危機等，老舊的木床又破爛不堪，殘破的衛浴空間，冬天洗澡更是寒風刺骨，屋內的電線也很老舊，於是會同北斗警分局警察志工中隊募集物資和建材，為他們一家人修繕老房子。

北斗警分局警察志工中隊長黃旗旺是搭建鐵皮屋專家，今天帶了三位師傅到大城鄉陳家開始改造陳家生活環境，還要陸續找水電工進行電路線汰換，及油漆粉刷，更要買張新床送給他們。