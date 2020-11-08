台中市好YA誕布展 綠川柳川明起部分路段封閉

台中市政府新聞局將在綠川丶柳川舉辦「2020台中好YA誕活動」原訂15日場布，但市府表示，為提升作業品質，提前明(9)日起布置、配電、組裝與測試等作業，舊台中火車站站前廣場30日起現場布置，施工期間封閉路段，請民眾不要進入施工範圍，維護現場及自身安全。

新聞局指出，柳川景觀段（台灣大道至民權路段）明天9日至12月10日全區封閉；綠川景觀段（成功路至台灣大道、台灣大道至中山路段）明日起至12月10日配合施工進度，分區管制。舊台中火車站前廣場則從11月30日起至12月10日配合施工進度分區管制。

新聞局表示，施工區域禁止進入，相關訊息可撥市民一碼通專線1999或向洽新聞局（04）22289111分機15213。