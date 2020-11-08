博士分局長「撂」英語 彰化分局校安座談很國際化

台南發生馬籍女學生被殺害案後，彰化縣警察局除清查轄內各級學校周邊路燈、監視器及路燈設置情形，並加強巡邏，分局長也深入校園與校方、學生座談，擁有博士學位的彰化警分局長婁自強，到建國科大及彰化師大座談時，還「撂」英文與外籍學生對談。

彰化縣警局同時要求各分局加強監管、追蹤轄內性犯罪逃犯、妨害性自主治安顧慮人口，結合守望相助隊加強校園巡邏，尤以夜間部學生下課時段為重，全面提升校園周邊見警率；要求各分局長親自拜訪各級學校，當面研商檢視校園安全維護事宜，製作多語宣導摺頁，普及學生自我防護意識。

彰化警察分局長婁自強擁有博士學歷，到建國科大與彰化師大座談時，先以淺顯易懂的中英文雙語簡報灌輸學生們自我防衛的概念，再以各種生動的案例教導正確的應對處理方法，最後透過討論及有獎徵答，讓學生們在熱絡的互動之間建立起保護自身安全的能力，除本國學生外，外籍學生也能安心在台求學。

分局長婁自強表示，藉由座談會的交流，除了進行犯罪預防宣導，同時也展現警察的服務熱忱，使外籍學生能安心在台求學；此外彰化分局將持續落實學校周邊治安維護，以確保學生之人身安全。