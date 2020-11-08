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台中行銷拚觀光有成 台中遊客人數全國第一

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中國家歌劇院前人潮。圖／台中市觀旅局提供
台中國家歌劇院前人潮。圖／台中市觀旅局提供

台中市拚觀光行銷有成，交通部觀光局公布今年1月至8月全國主要觀光遊憩區遊客人數，台中市遊客人數約3200萬人次，全國第一，並較去年同期增加174萬人次、成長約6%，台中市觀光人數未受新冠肺炎疫情影響。

台中市觀旅局長林筱淇表示，為落實市長盧秀燕推動「富市台中．新好觀光」的施政目標，觀旅局積極提升國內外遊客到訪台中旅遊人次，以多元創意及執行力推動城市行銷、觀光工程、旅宿管理等工作，讓台中市觀光遊憩品質及軟硬體建設繼續提升，並運用各種行銷方式，讓遊客在旅程中體驗台中市美好獨特的城市魅力。

林筱淇表示，今年初爆發新冠肺炎疫情時正值2020台灣燈會籌備期，中市府團隊齊心協力克服萬難成功防疫，打造安心賞燈環境，燈會遊客人次逾1200萬人次。3至5月疫情最嚴峻時，中市府雖暫時停辦許多活動，在疫情解封後，落實防疫新生活運動接續舉辦「大安沙雕音樂季」、「台中購物節」、「台中好湯溫泉季」、「台中國際舞蹈嘉年華」等觀光主題亮點活動，透過戶外節慶活動讓國人身心舒緩，有效吸引遊客來台中觀光旅遊；年底前「台中國際花毯節」、「耶誕城晚會」、「跨年晚會」接連登場，觀光遊客人次預計將再創新高。

台中市現有24處遊憩據點納入全國觀光遊憩區統計，包括后里馬場、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道、麗寶樂園、草悟道丶大坑風景區、大甲鐵砧山、谷關溫泉區、高美溼地等熱門景點，顯示疫情下，國人喜歡登山健行、溫泉旅遊和戶外旅遊等活動。

台中國際舞蹈嘉年華，在台中舊火車站前舉辦，吸引人潮。圖／台中市觀旅局提供
台中國際舞蹈嘉年華，在台中舊火車站前舉辦，吸引人潮。圖／台中市觀旅局提供

台中市 觀光局 盧秀燕

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