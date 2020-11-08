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彰化奠安宮老廟原汁原味清朝古廟 重啟返鄉之路

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
目前還保存在台灣民俗村北斗奠安宮古廟，古樸的廟貌為原汁原味的清朝古廟，極具文化價值。圖／謝瑞隆提供
目前還保存在台灣民俗村北斗奠安宮古廟，古樸的廟貌為原汁原味的清朝古廟，極具文化價值。圖／謝瑞隆提供

彰化縣北斗鎮奠安宮舊廟建築曾在1983年被列為古蹟，但當時廟方想重建新廟，要求解除古蹟，幸解除古蹟後的舊廟被移到花壇鄉的台灣民俗村重新組建得以保存，奠安宮今天組成「歷史建築原北斗奠安宮返鄉遷建推動委員會」成立大會，積極要迎回舊廟建築，再度開啟奠安宮古廟的返鄉之路。

北斗奠安宮古廟返鄉委員會今天正式成立，北斗奠安宮主委陳在、立委謝衣鳳、陳素月、彰化縣文化局副局長吳文昇、田中鎮長洪麗娜等人出席成立大會。

陳在表示，北斗奠安宮前身為東螺天后宮，主祀東螺開基媽祖，是南彰化第一座媽祖廟，為了促成奠安宮古廟返鄉，奠安宮召集地方各界聯名保存古蹟，2013年台灣民俗村「北斗奠安宮古廟」原建築物所有權人已同意無償歸還該歷史建築予奠安宮管理委員會，北斗奠安宮管理委員會集結明道大學媽祖文化學院積極推動古廟遷回，如果遷回來，北斗就多一個景點。

吳文昇說，奠安宮創建於康熙年間，歷史悠久，台灣民俗村內的奠安宮舊廟體為嘉慶13年(1808)遺物，舊建築在同治7年（1868）曾由北斗街秀才陳作舟倡議修建並增建兩側護龍，舊廟曾在1983年列為國家指定的三級古蹟，但在1988年因廟方要重建，又解除古蹟認定，遷至台灣民俗村內，但近年又在縣府及奠安宮廟方積極推動下，2013年又公告「原北斗奠安宮」登錄為歷史建築。

明道大學媽祖文化學院主任謝瑞隆說，將遷回的奠安宮古廟可能會是台灣第一座遷出原址又再遷返的古蹟，奠安宮舊廟從東螺遷街北斗初期，重建的媽祖廟只有一殿，建材以土埆、木料、古磚為主，外觀簡樸，少繁複雕飾，古樸的廟貌為原汁原味的清朝古廟，極具文化價值，未來將整合地方推動與審議「歷史建築原北斗奠安宮遷建暨保存活化計畫」，及推展奠安宮舊廟重建基地地目變更、策辦舊廟遷建暨保存文化活動等，才能落實文化資產的保存意涵。

彰化縣北斗鎮奠安宮今天組成「歷史建築原北斗奠安宮返鄉遷建推動委員會」成立大會，集結各界力量，積極要迎回舊廟建築，再度開啟奠安宮古廟的返鄉之路。圖／謝瑞隆提供
彰化縣北斗鎮奠安宮今天組成「歷史建築原北斗奠安宮返鄉遷建推動委員會」成立大會，集結各界力量，積極要迎回舊廟建築，再度開啟奠安宮古廟的返鄉之路。圖／謝瑞隆提供
彰化縣北斗鎮奠安宮今天組成「歷史建築原北斗奠安宮返鄉遷建推動委員會」成立大會，集結各界力量，積極要迎回舊廟建築，再度開啟奠安宮古廟的返鄉之路。圖／謝瑞隆提供
彰化縣北斗鎮奠安宮今天組成「歷史建築原北斗奠安宮返鄉遷建推動委員會」成立大會，集結各界力量，積極要迎回舊廟建築，再度開啟奠安宮古廟的返鄉之路。圖／謝瑞隆提供

歷史建築 古蹟 媽祖

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