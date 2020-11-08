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國際海牛文化節登場 搭牛車體驗潮間帶生態好酷

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府於今天在芳苑鄉普天宮前廣場辦理「國際海牛文化節」活動，希望透過搭牛車體驗潮間帶生態、萬牛犇騰樂活健走活動等，展現芳苑沿海地區漁村特色，並保護發揚這項傳統漁法文化。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府於今天在芳苑鄉普天宮前廣場辦理「國際海牛文化節」活動，希望透過搭牛車體驗潮間帶生態、萬牛犇騰樂活健走活動等，展現芳苑沿海地區漁村特色，並保護發揚這項傳統漁法文化。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府於今天在芳苑鄉普天宮前廣場辦理「國際海牛文化節」活動，彰化縣長王惠美表示，全國獨一無二的「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」2016年獲登錄為珍貴無形文化資產，希望透過搭牛車體驗潮間帶生態、萬牛犇騰樂活健走活動等，展現芳苑沿海地區漁村特色，並保護發揚這項傳統漁法文化。

王惠美說，經過無形文化資產認定的海牛採蚵文化，目前只剩下8隻海牛，因為海牛的稀少性，希望透過活動讓更多人來體驗，進而帶動更多人來關心，讓海牛能繼續繁殖下去，讓海牛採蚵文化綿延不絕，也能增加當地農民收入，希望藉由觀光帶動更多的人潮，讓年輕人願意根留彰化。

王惠美說，過去有「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」之稱，番挖就是芳苑舊地名，可知芳苑曾經是繁華的地方，芳苑有很大的潮間帶，也因為潮間帶讓在地的漁民能生生不息，造就芳苑珍珠蚵非常有名，縣府在芳苑漁港做了許多整理，最近也把國際郵輪協會帶進來彰化踩線，並邀3百多家旅行社到彰化縣各地踩線，其中有一個路線就是來到芳苑，也希望旅行社能繼續幫彰化做更多不同的宣傳。　　

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，漁會很重視環保及保育工作，彰化有3處螻蛄蝦的保育區，縣府也已正式公告，他鼓勵保育工作大家一起來，環境由大家共同創造。

縣府農業處長邱奕志說，在芳苑沿海地區的「芳苑潮間帶牛車採蚵」是自日治時期使用至今的漁法，由漁戶運用經特殊訓練的牛隻「海牛」，至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，並於2016年成為彰化第一個以產業登錄的無形文化資產，持續推廣牛車採蚵與潮間帶環境解說，2020年轉為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產。

今天活動除了民眾可搭牛車到潮間帶體驗、近距離接觸蚵田生態，也規畫萬牛犇騰樂活健走，藉由健走探索芳苑漁村特有的景色，還有國小寫生比賽及Q版海牛設計比賽，及彰化區漁會及彰化青農擺設農漁特產推廣市集，透過海牛文化節共同行銷芳苑地區農漁產與觀光。今天還有立委謝衣鳯、中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、二林鎮長蔡詩傑、彰化縣養殖協會理事長楊福錦等人到場參與活動。

彰化縣政府於今天在芳苑鄉普天宮前廣場辦理「國際海牛文化節」活動，希望透過搭牛車體驗潮間帶生態、萬牛犇騰樂活健走活動等，展現芳苑沿海地區漁村特色，並保護發揚這項傳統漁法文化。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府於今天在芳苑鄉普天宮前廣場辦理「國際海牛文化節」活動，希望透過搭牛車體驗潮間帶生態、萬牛犇騰樂活健走活動等，展現芳苑沿海地區漁村特色，並保護發揚這項傳統漁法文化。圖／彰化縣政府提供

潮間帶 漁民 王惠美

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