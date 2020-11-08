台中自行車嘉年華上千人參加 藝人陳漢典和大家共騎
台中市府觀光旅遊局主辦「2020台中自行車嘉年華Bike Taiwan」，昨天和今天在台中都會公園舉行，活動主軸為「樂在騎中」，上千人參加與闖關活動、體驗自行車旅遊，活動代人藝人陳漢典今天也到場和大家共騎。
台中觀旅局長林筱淇表示，「單車趣味闖關活動」邀請活動代言人陳漢典與民眾共同騎乘，起點從台中都會公園出發，路線騎經景點豐富多元，包含自行車文化探索館、大雅中科公園、潭雅神綠園道、摘星山莊及東海藝術商圈，各景點設置闖關活動，搜集指定戳章後，就有機會抽中運動型腳踏車、城市型咖啡車、自行車安全帽及運動手錶等大獎。
陳漢典表示，他平常最喜歡到台中騎自行車，有潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊等具有特色的自行車道可以選擇，台中人也非常有人情味，每次到這個地方都讓他心情很愉悅、很放鬆，他也非常推薦這次的「單車小鎮旅行」，有很多不同的創意主題路線讓民眾可以輕鬆體驗自行車旅遊，玩遍台中知名景點，是很值得體驗的旅遊行程。
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