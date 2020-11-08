台中自行車嘉年華上千人參加 藝人陳漢典和大家共騎

台中市府觀光旅遊局主辦「2020台中自行車嘉年華Bike Taiwan」，昨天和今天在台中都會公園舉行，活動主軸為「樂在騎中」，上千人參加與闖關活動、體驗自行車旅遊，活動代人藝人陳漢典今天也到場和大家共騎。

台中觀旅局長林筱淇表示，「單車趣味闖關活動」邀請活動代言人陳漢典與民眾共同騎乘，起點從台中都會公園出發，路線騎經景點豐富多元，包含自行車文化探索館、大雅中科公園、潭雅神綠園道、摘星山莊及東海藝術商圈，各景點設置闖關活動，搜集指定戳章後，就有機會抽中運動型腳踏車、城市型咖啡車、自行車安全帽及運動手錶等大獎。