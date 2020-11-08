快訊

分開228天…李榮浩來了！楊丞琳夫婦合體逼哭萬人

拜登宣布勝選 中國克制謹慎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲媽首度入山城 21日贊境埔里120年清醮盛事

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境總是吸引大批信眾跟隨。 圖／聯合報系資料照片
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境總是吸引大批信眾跟隨。 圖／聯合報系資料照片

南投縣埔里鎮今年底將辦理「庚子年祈安清醮法會」，而今年因屆滿120周年，地方擴大舉辦，更首度邀請台中大甲鎮瀾宮媽祖入城遶境，鎮瀾宮董事長顏清標上周親至埔里恒吉宮媽祖廟研商後，確定「大甲媽」將在21日到埔里遶境祈福。

法壇總會恒吉宮媽祖廟指出，埔里每隔12年舉辦祈安清醮法會，而今年屆滿兩甲子，也就是120周年，因此今年除建醮祭典外，地方擴大舉辦「大埔城祈安清醮護國文化節」，從12月2日（農曆10月18日）起，連續5天盛大登場。

今年也首度邀請台中大甲鎮瀾宮媽祖前來遶境祈福，恒吉宮媽祖廟為此在10月中上旬率東南西北柱壇代表與鎮長廖志城特地至鎮瀾宮拜訪，鎮瀾宮董事長顏清標上周也親至埔里恒吉宮媽祖廟研商，決定大甲媽將在11月21日遶境埔里。

恒吉宮媽祖廟表示，這將是大甲媽鑾轎首度至埔里山城，而大甲媽預計當天清晨6時30分起駕至埔里鎮，預計9時30分抵達祈安清醮法會東壇，上午10時正式展開遶境，粗估參與藝閣、陣頭可達1200人，屆時也會有不少信徒跟隨遶境。

當天將遶經東壇、南壇，在西壇停駕午餐，再轉往北壇，主要路線包括中正路、樹人路、慈恩街18度C、和平東路、南興街、民富路、河南路、中山路、信義路、大城路、西寧路、南昌街等，沿途經地母廟、城隍廟等多家宮廟已也會參禮。

恒吉宮媽祖廟也提到，今年除21日大甲媽到埔里，地方也循往例恭迎彰化南瑤宮、鹿港天后宮、名間受天宮、竹山沙東宮等眾神入埔里山城，預計將於11月29日（農曆10月15日）進行迎神建醮遶境儀式，恭迎各路尊神到埔里建醮。

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標（前排左3）與恒吉宮媽祖廟研商大甲媽至埔里遶境祈福事宜。圖／埔里鎮公所提供
台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標（前排左3）與恒吉宮媽祖廟研商大甲媽至埔里遶境祈福事宜。圖／埔里鎮公所提供

埔里 媽祖 遶境

相關新聞

想當小農不難！只要3萬多元就可以標一塊農地

想當小農的看過來，只要3萬多元就可以擁有自己農園！彰化縣政府本月19日將標售38筆農地重劃區抵費地，最便宜的每平方公尺3...

綿羊秀遭控傷害戲謔 清境農場改進不對羊開玩笑

動保團體指控清境農場綿羊秀傷害、戲謔，發起連署終止表演，清境農場今天表示，已進行表演內容調整，如不對綿羊開玩笑、趕羊秀挑...

大甲媽首度入山城 21日贊境埔里120年清醮盛事

南投縣埔里鎮今年底將辦理「庚子年祈安清醮法會」，而今年因屆滿120周年，地方擴大舉辦，更首度邀請台中大甲鎮瀾宮媽祖入城遶...

300位小選手 進麗寶賽車場比第2屆國際車王爭霸賽

台中麗寶國際賽車場今天湧入2到6歲約300位小選手，參加「第2屆國際車王爭霸賽」滑步車競速比賽，中華泰萌運動發展協會所主...

颱風攪局不見懸日 南投市封街追日喊卡延至明天

中央氣象局「懸日預報」公告，南投縣南投市民族路今年最佳觀賞時段落在7至9日傍晚，當地原訂昨天下午「封街」讓民眾拍攝懸日，...

影／陸軍五支部官兵新社路跑 凝聚向心力又獲佳績

「2020新社馬-第三屆菇城花海全國馬拉松」路跑活動今天在新社花海展場開跑，陸軍第五地區支援指揮部官兵在指揮官少將劉雅魁...

花壇火車站周邊空間改造 串聯苿莉夢想館打造形象商圈

火車站是地方的門面，花壇火車站周邊空間卻是長期閒置，顯得雜亂無章，花壇鄉公所決定整頓外，還將串聯前站老街及鄉農會苿莉花壇...

南投埔里行政園區停車場今起管制 防占用停車

南投縣埔里鎮聯合行政園區停車場原全年開放使用，但有人把「方便當隨便」長期占用停車格，造成周轉率低落，洽公民眾無車位可停，...

中央與地方防空汙不同調 台中市府邀學者專家找解方

中央主管機關與台中市政府針對麗防治空汙權限不同調，市府法制局、環境保護局在東吳大學法學院公法研究中心舉辦「環境治理與地方...

影／田中馬1.6萬人歡樂上場 王品牛排、烤乳豬吃到飽

一年一度讓大家High翻天的田中馬拉松今天登場，小鎮熱情啦啦隊們再度上場，吃免驚的王品牛排、烤乳豬、在地水果吃到飽，啦啦...

新社花海14日開幕 周邊道路燙平開心賞花

2020新社花海暨台中國際花毯節將11月14日開幕，台中市政府建設局投入920萬元，針對花海周邊的華豐街及東湖街一、二段...

國土計劃明年實施 中市府：屯區發展快速納入市區核心

台中市國土計畫訂明年4月30日前公告實施，規劃未來大台中發展藍圖。台中市政府明年啟動太平區坪林地區擴大都市計畫，透過都市...

熱門新聞

影／嘉義市立美術館點燈不僅外觀美 誠品書店也將進駐

花蓮5任資深縣議員王燕美7日晚癌逝 敢說敢言形象成追憶

桃園明年擬試辦垃圾專用袋 這4里展開問卷調查

想當小農不難！只要3萬多元就可以標一塊農地

替網紅發「挺川普雞排」200份卻被逆轉 嘉縣議員：不後悔

垃圾費隨袋徵收 桃4里擬明年試辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。