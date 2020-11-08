聽新聞
test
0:00 / 0:00
大甲媽首度入山城 21日贊境埔里120年清醮盛事
南投縣埔里鎮今年底將辦理「庚子年祈安清醮法會」，而今年因屆滿120周年，地方擴大舉辦，更首度邀請台中大甲鎮瀾宮媽祖入城遶境，鎮瀾宮董事長顏清標上周親至埔里恒吉宮媽祖廟研商後，確定「大甲媽」將在21日到埔里遶境祈福。
法壇總會恒吉宮媽祖廟指出，埔里每隔12年舉辦祈安清醮法會，而今年屆滿兩甲子，也就是120周年，因此今年除建醮祭典外，地方擴大舉辦「大埔城祈安清醮護國文化節」，從12月2日（農曆10月18日）起，連續5天盛大登場。
今年也首度邀請台中大甲鎮瀾宮媽祖前來遶境祈福，恒吉宮媽祖廟為此在10月中上旬率東南西北柱壇代表與鎮長廖志城特地至鎮瀾宮拜訪，鎮瀾宮董事長顏清標上周也親至埔里恒吉宮媽祖廟研商，決定大甲媽將在11月21日遶境埔里。
恒吉宮媽祖廟表示，這將是大甲媽鑾轎首度至埔里山城，而大甲媽預計當天清晨6時30分起駕至埔里鎮，預計9時30分抵達祈安清醮法會東壇，上午10時正式展開遶境，粗估參與藝閣、陣頭可達1200人，屆時也會有不少信徒跟隨遶境。
當天將遶經東壇、南壇，在西壇停駕午餐，再轉往北壇，主要路線包括中正路、樹人路、慈恩街18度C、和平東路、南興街、民富路、河南路、中山路、信義路、大城路、西寧路、南昌街等，沿途經地母廟、城隍廟等多家宮廟已也會參禮。
恒吉宮媽祖廟也提到，今年除21日大甲媽到埔里，地方也循往例恭迎彰化南瑤宮、鹿港天后宮、名間受天宮、竹山沙東宮等眾神入埔里山城，預計將於11月29日（農曆10月15日）進行迎神建醮遶境儀式，恭迎各路尊神到埔里建醮。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言