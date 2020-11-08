大甲媽首度入山城 21日贊境埔里120年清醮盛事

南投縣埔里鎮今年底將辦理「庚子年祈安清醮法會」，而今年因屆滿120周年，地方擴大舉辦，更首度邀請台中大甲鎮瀾宮媽祖入城遶境，鎮瀾宮董事長顏清標上周親至埔里恒吉宮媽祖廟研商後，確定「大甲媽」將在21日到埔里遶境祈福。

法壇總會恒吉宮媽祖廟指出，埔里每隔12年舉辦祈安清醮法會，而今年屆滿兩甲子，也就是120周年，因此今年除建醮祭典外，地方擴大舉辦「大埔城祈安清醮護國文化節」，從12月2日（農曆10月18日）起，連續5天盛大登場。

今年也首度邀請台中大甲鎮瀾宮媽祖前來遶境祈福，恒吉宮媽祖廟為此在10月中上旬率東南西北柱壇代表與鎮長廖志城特地至鎮瀾宮拜訪，鎮瀾宮董事長顏清標上周也親至埔里恒吉宮媽祖廟研商，決定大甲媽將在11月21日遶境埔里。

恒吉宮媽祖廟表示，這將是大甲媽鑾轎首度至埔里山城，而大甲媽預計當天清晨6時30分起駕至埔里鎮，預計9時30分抵達祈安清醮法會東壇，上午10時正式展開遶境，粗估參與藝閣、陣頭可達1200人，屆時也會有不少信徒跟隨遶境。

當天將遶經東壇、南壇，在西壇停駕午餐，再轉往北壇，主要路線包括中正路、樹人路、慈恩街18度C、和平東路、南興街、民富路、河南路、中山路、信義路、大城路、西寧路、南昌街等，沿途經地母廟、城隍廟等多家宮廟已也會參禮。