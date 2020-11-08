中市惠來里福德祠公益捐贈 9慈善基金會等受惠
台中市西屯區惠來里福德祠今舉辦公益慈善日活動，捐贈各弱勢團體、社福機構、里內機關經費，及頒發學校、學童獎助學金等，發揚土地公親民愛民的服務精神。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕到場頒獎，感謝惠來里福德祠長年推動公益活動，今年也捐贈100萬元，提供西屯區國中、小學冷氣設備添購經費，堪稱台中市公益典範。
惠來里福德祠主任委員林俊傑說，此次公益日活動共頒贈9家慈善基金會各6萬元、政府消防局特搜大隊西屯分隊添購設備費10萬元，以及惠來里內6所國中小學校助學金共20萬元，另並頒發國中、小學生德智體群美獎勵金，國小組10位，每位1500元；國中組5位，每位3000元，以及高中、大學績優獎學金126人，每位3000元，藉此回饋鄰里。
民政局指出，惠來里福德祠是地方信仰中心，市政府也位在福德祠的轄區範圍內，每年的農曆二月初二頭牙，市長都會率領市府機關首長前來參拜，祈求風調雨順、國泰民安、市運昌隆，也是市府同仁祈福許願的心靈寄託之處。
包括民政局長吳世瑋、立委張廖萬堅、市議員楊正中、張廖乃綸、陳淑華、林祈烽、西屯區長陳寶雲等人都到場共襄盛舉。
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