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南投集集添興窯65歲 縣府盼持續振興行銷南投陶

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣集集鎮「添興窯」65周年慶辦理集集陶藝節，現場販售陶藝品吸引民眾尋寶。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮「添興窯」65周年慶辦理集集陶藝節，現場販售陶藝品吸引民眾尋寶。圖／南投縣政府提供

南投縣集集鎮知名景點「添興窯」今歡度65歲生日，同步辦理「集集陶藝節」活動，第三代窯主林清河及其兒林欣頡還邀請30名當月壽星共同切蛋糕慶祝，縣長林明溱、文化局長林榮森等人也到場致意，並盼南投陶持續創新振興產業。

縣府文化局指出，南投陶有逾200年歷史，其中添興窯是全台唯一每年仍在燒陶運作的蛇窯窯場，更是全縣南投陶藝重鎮之一，而其開窯以來已傳承4代，不僅讓製陶工藝在集集落地生根，也培育許多陶藝家，堪稱是南投陶瓷工藝家的搖籃。

而隨時代變遷，集集添興窯不僅走過一甲子，至今更已創立屆滿65周年，今天找來30名同月壽星切蛋糕，一起慶祝添興窯的65歲生日，並辦理「集集陶藝節」，現場有DIY捏陶、陶藝展演，也販售各種陶藝品，吸引不少民眾前往尋寶。

添興窯第四代、綠色隧道文化觀光促進會理事長林欣頡說，添興窯走過65年，歷經921地震、風災、疫情等災害，過程艱辛仍撐了下來，保存手工拉坏和擠坯等幾近絕跡的陶瓷工藝，也轉型為陶藝文化模式經營，展現南投陶堅韌生命力。

林榮森則表示，縣府透過文化資產保存將添興窯第三代窯主林清河公告登錄為傳統工藝「南投陶裝飾技法」及「傳統柴燒技法」保存者，多管齊下促使南投陶藝傳承與創新，就是盼南投陶藝再次振興，未來也規畫要結合南投茶來推廣南投陶。

林明溱也提到，添興窯在40年前就著手轉型將陶瓷工藝轉型以陶藝文化模式經營，在其窯業團隊及縣府支持、陶藝界人士努力下，延續至今且創造出新契機，縣府將持續振興產業，並以文創及資產保存等面向行銷南投陶，並盼能推上國際。

南投縣集集鎮「添興窯」今歡度65歲生日，並邀請30名當月壽星一起切蛋糕慶祝。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮「添興窯」今歡度65歲生日，並邀請30名當月壽星一起切蛋糕慶祝。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮「添興窯」65周年慶辦理集集陶藝節，安排DIY捏陶、陶藝展演等活動。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮「添興窯」65周年慶辦理集集陶藝節，安排DIY捏陶、陶藝展演等活動。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮「添興窯」65周年慶辦理集集陶藝節，現場販售陶藝品吸引民眾尋寶。圖／南投縣政府提供
南投縣集集鎮「添興窯」65周年慶辦理集集陶藝節，現場販售陶藝品吸引民眾尋寶。圖／南投縣政府提供

陶藝 集集 林明溱 文化資產

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