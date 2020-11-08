颱風攪局不見懸日 南投市封街追日喊卡延至明天

中央氣象局「懸日預報」公告，南投縣南投市民族路今年最佳觀賞時段落在7至9日傍晚，當地原訂昨天下午「封街」讓民眾拍攝懸日，未料受閃電颱風影響，成天雲層過厚，活動因此喊卡，公所也宣布，「封街追日」活動順延至明天下午。

南投市公所指出，南投民族路區域是國內少數「懸日」美景的拍攝點，中央氣象局今年「懸日預報」則公告，昨天下午4時43分至5時3分、今天8日下午4時45分至5時5分、明天下午4時48分至5時8分等3時段是觀賞最佳時段。

唯民族路及周邊街區為市區重點道路，為避免拍攝及觀賞懸日人潮影響交通，公所近年辦理「封街追日」活動，選擇其中1天「封街」管制部分路段，請警方協助交管，確保往來車流順暢安全，也讓追日民眾能放心看懸日，也拍個過癮。

而今年「封街追日」原訂在昨天，也就是7日下午4時30分起，未料卻因閃電颱風攪局，全台天氣轉陰，甚至有雨，南投市民族路也不例外，公所上午持續關注氣候狀況，直至下午仍未轉好，成天雲層過厚，昨只好宣布活動取消，但順延。

南投市長宋懷琳說，昨天原已規劃封街，並向警方申請道路封閉，期盼活動能如期舉辦，最後卻仍因天氣問題無法如願，但公所不想讓想要欣賞懸日的民眾失望，討論後決定將「封街追日」活動，照原訂時間順延至明天下午舉辦。