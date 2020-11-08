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颱風攪局不見懸日 南投市封街追日喊卡延至明天
中央氣象局「懸日預報」公告，南投縣南投市民族路今年最佳觀賞時段落在7至9日傍晚，當地原訂昨天下午「封街」讓民眾拍攝懸日，未料受閃電颱風影響，成天雲層過厚，活動因此喊卡，公所也宣布，「封街追日」活動順延至明天下午。
南投市公所指出，南投民族路區域是國內少數「懸日」美景的拍攝點，中央氣象局今年「懸日預報」則公告，昨天下午4時43分至5時3分、今天8日下午4時45分至5時5分、明天下午4時48分至5時8分等3時段是觀賞最佳時段。
唯民族路及周邊街區為市區重點道路，為避免拍攝及觀賞懸日人潮影響交通，公所近年辦理「封街追日」活動，選擇其中1天「封街」管制部分路段，請警方協助交管，確保往來車流順暢安全，也讓追日民眾能放心看懸日，也拍個過癮。
而今年「封街追日」原訂在昨天，也就是7日下午4時30分起，未料卻因閃電颱風攪局，全台天氣轉陰，甚至有雨，南投市民族路也不例外，公所上午持續關注氣候狀況，直至下午仍未轉好，成天雲層過厚，昨只好宣布活動取消，但順延。
南投市長宋懷琳說，昨天原已規劃封街，並向警方申請道路封閉，期盼活動能如期舉辦，最後卻仍因天氣問題無法如願，但公所不想讓想要欣賞懸日的民眾失望，討論後決定將「封街追日」活動，照原訂時間順延至明天下午舉辦。
南投市公所則表示，評估今天氣候還未能轉好，因此決議順延至明天（9日）下午4時30分至5時30分，也已向警方申請協助交管封街區域為民族路與南陽路口至民族路與大同街口、公園街與民權街口至龍井街口，屆時請用路人見諒。
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