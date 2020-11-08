影／陸軍五支部官兵新社路跑 凝聚向心力又獲佳績

「2020新社馬-第三屆菇城花海全國馬拉松」路跑活動今天在新社花海展場開跑，陸軍第五地區支援指揮部官兵在指揮官少將劉雅魁帶領下，獲得最佳團體人氣精神獎及團體積分賽第二名，官兵一起路跑凝聚向心力又獲得佳績。

除獲最佳團體人氣精神獎及積分賽榮譽外，該部也邀請前政戰主任鄭好媛上校參加，獲得超半程馬拉松女子乙組總排名第1，潘俊穎士官長獲得超半馬男子組總排名第2，9公里挑戰組賴冠樺、黃竣鴻及蕭嘉宏分獲男子總排名第2、4、10名，5.5公里樂活組劉又綸獲總排名第4，共獲6個獎項。

少將指揮官劉雅魁表示，歷經一個月的戰備任務訓練後，他今天率領官兵參加新社菇城花海路跑，在美麗花景的陪襯下，有效紓解工作壓力，維護身心健康，屯蓄工作能量。

第三屆菇城花海全國馬拉松活動今天登場，由台中市農業局長蔡精強和來賓共同鳴槍後，1500名跑者從農委會種苗改良繁殖場第二農場出發；主辦的新社區農會指出，今年結合11月14日至12月6日登場的新社花海暨台中國際花毯節與農特產品行銷區系列活動，推出「甜蜜花趣」2020花海平日優惠專案，深度的新社一日遊，包含慢慢採橘樂農事體驗、白冷圳導覽、新社好食風味餐、安妮公主下午茶與悠遊新社花海等豐富內容，歡迎大家深入暢遊新社花海新秘境。