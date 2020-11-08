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花壇火車站周邊空間改造 串聯苿莉夢想館打造形象商圈

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
花壇鄉公所正辦理花壇火車站周邊空間改善，還將串聯前站老街及鄉農會苿莉花壇夢想館，營造花壇形象商圈，帶動地方發展。圖／花壇鄉公公所提供
花壇鄉公所正辦理花壇火車站周邊空間改善，還將串聯前站老街及鄉農會苿莉花壇夢想館，營造花壇形象商圈，帶動地方發展。圖／花壇鄉公公所提供

火車站是地方的門面，花壇火車站周邊空間卻是長期閒置，顯得雜亂無章，花壇鄉公所決定整頓外，還將串聯前站老街及鄉農會苿莉花壇夢想館，營造形象商圈，帶動地方發展，另彰化火車站現在也在辦理門面整修及大廳動線改造，兩座火車站均將一新耳目，地方充滿著期待。

花壇火車站空間不大，周邊又停滿了通勤族的機車、腳踏車，顯得壓迫感很重，加上火車站既有商圈沒落，影響了花壇火車站整體門面景觀，花壇鄉長顧勝敏說，火車站是花壇鄉門面，公所有責任一定做顧好，因此向內政部營建署爭取到680萬元補助，而鄉公所自籌120萬元，昨天動工，已除了動線改善外，並做好綠美化，也希望鄉能夠充分配合，打造新的花壇火車站。

花壇火車站與最近幾年來火紅的花壇鄉農會茉莉花壇夢想館相鄰，遊客搭火車到花壇火車站，就近可以前往夢想館，十分方便。鄉公所此次辦理火車站周邊空間改善外，還可以與夢想館的產業與觀光資源串聯，加上站前中正路的商圈營造，以及花壇市場內知名的羊肉與肉羹等知名小吃，做整體規畫，促進花壇繁榮與發展。

至於，彰化火車站的門面整修及大廳動線改造工程，更是大手筆，共動用5000多萬元，將老舊的火車站門面「拉皮」，而大廳及月台動線與設施也都有改造，站長李兆平說，預定年底前即可完成，屆時彰化火車站通透性更佳，將更明亮、寬敞，屆時從彰化火車站前光復路到100多公尺遠的中華電信遠望，就可以穿透看到彰化火車站第三月台。

至於彰化火車站前廣場，目前由彰化縣政府與彰化市公所正在辦理規畫，甚至要考量到未來的鐵路高架化，做通盤規畫。

花壇鄉公所正辦理花壇火車站周邊空間改善，還將串聯前站老街及鄉農會苿莉花壇夢想館，營造花壇形象商圈，帶動地方發展。圖／花壇鄉公公所提供
花壇鄉公所正辦理花壇火車站周邊空間改善，還將串聯前站老街及鄉農會苿莉花壇夢想館，營造花壇形象商圈，帶動地方發展。圖／花壇鄉公公所提供
花壇鄉公所正辦理花壇火車站周邊空間改善，還將串聯前站老街及鄉農會苿莉花壇夢想館，營造花壇形象商圈，帶動地方發展。圖／花壇鄉公公所提供
花壇鄉公所正辦理花壇火車站周邊空間改善，還將串聯前站老街及鄉農會苿莉花壇夢想館，營造花壇形象商圈，帶動地方發展。圖／花壇鄉公公所提供

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