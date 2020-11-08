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南投埔里行政園區停車場今起管制 防占用停車

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
為避免停車格遭占用，南投縣埔里鎮聯合行政園區停車場今起進行門禁管制。圖／讀者提供
為避免停車格遭占用，南投縣埔里鎮聯合行政園區停車場今起進行門禁管制。圖／讀者提供

南投縣埔里鎮聯合行政園區停車場原全年開放使用，但有人把「方便當隨便」長期占用停車格，造成周轉率低落，洽公民眾無車位可停，該園區管委會將從今起進行門禁管制，僅在上班日上午7時至下午5時30分開放，其餘時段不開放。

埔里聯合行政園區為當地衛生所、國稅局埔里稽徵所、縣府稅務局埔里分局，以及埔里地政、戶政事務所等5單位聯合辦公場域，為此在西安路旁規劃逾60個小客車停車格，同時支應周邊埔里鎮公所、埔里警分局，供洽公民眾共同使用。

但因埔里聯合行政園區停車場周邊店家、住宅林立，部分居民也做停車使用，許多車格長期遭占用，甚至有無牌報廢車輛也亂入，該園區管理委員會為此曾多次勸導，但仍未見改善，經管委會討論決定停車場兩端出入口加設門禁管制。

埔里聯合行政園區管委會表示，日前已公告其園區停車場從今天起進行管制，原則上僅上班日上午7時至下午5時30分開放，其餘時段不開放停車，停車場兩端出入口也已設置鐵門，非開放時間將關閉，盼降低長期占用，提高停車周轉率。

針對該停車場有門禁管制，地方意見兩極，有人認為，長期占用停車「把方便當隨便」，透過管制改善無可厚非；但也有民眾覺得，行政園區下班後開放給周邊民眾停放，便民也改善亂停車問題，針對長期占用應有配套即可，不該全面管制。

為避免停車格遭占用，南投縣埔里鎮聯合行政園區停車場今起進行門禁管制。圖／讀者提供
為避免停車格遭占用，南投縣埔里鎮聯合行政園區停車場今起進行門禁管制。圖／讀者提供
為避免停車格遭占用，南投縣埔里鎮聯合行政園區停車場今起進行門禁管制。圖／讀者提供
為避免停車格遭占用，南投縣埔里鎮聯合行政園區停車場今起進行門禁管制。圖／讀者提供

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