影／田中馬1.6萬人歡樂上場 王品牛排、烤乳豬吃到飽
一年一度讓大家High翻天的田中馬拉松今天登場，小鎮熱情啦啦隊們再度上場，吃免驚的王品牛排、烤乳豬、在地水果吃到飽，啦啦隊也盛裝精心打扮，穿著農村環保布袋裝，拿起鍋盆吶喊為選手加油，許多跑者奇裝異服宛如馬拉松嘉年華會讓小鎮為之沸騰。
田中馬拉松被譽為一定要體會一次最有人情味的馬拉松。不過今年不少民眾都已多次來跑田中馬，因為忘不了這盛情的一年一會。
台灣米倉田中馬拉松今天上午在彰化縣立景崧文化教育園區開跑，由彰化縣長王惠美、田中鎮長洪麗娜、田中馬拉松創辦人前田中鎮長、縣議員鄭俊雄等人主持開跑典禮，與會來賓還有立委陳素月、高虹安、前立委林麗嬋等人，彰化馬拉松嘉年華代言人侯以理、藝人賈永婕、糜先生樂團、前彰化縣長魏明谷等人也都在跑者行列中。
賈永婕看到還有粉絲設攤為她拉白布條加油，直呼好感動，她說，很多外國友人羨慕她可以參加馬拉松，在各國都還在疫情陰影下，可以和這麼多人一起跑真的很幸福，外國友人甚至說「為什麼台灣可以這樣，台灣真的很不可思議」。
王惠美說，田中馬拉松今年已邁入第9屆，今年參加選手超過1萬6000多人，路跑路線跨越鄉鎮，包括美麗且曾得獎的高鐵彰化站，沿著八堡圳到田中綠色廊道、田中休閒廊道，再進入社頭鄉的織襪園區，充分展現在地的好山好水。
王惠美說，今年比較特殊的，還有一對新人因為參加田中高鐵站運動熱區跑步訓練班而認識，熱愛跑步的他們，因彰化馬拉松結緣、認識進而交往結婚。
王惠美謝謝活動志工及田中鎮長洪麗娜、舒康運動協會理事長也是彰化路跑教父鄭宗政等人的用心，並謝謝所有企業家對於路跑活動的贊助，今年因為新冠肺炎的關係所以只辦理四場實體馬拉松，如果大家覺得不過癮，可以參加網路的線上路跑，歡迎大家有空多來彰化，體會好山、好水、好人情。
田中鎮長洪麗娜說，她代表田中鎮民歡迎大家輕輕鬆鬆到田中，田中520、田中我愛您，不只一天，一年365天隨時歡迎大家。
世界鐵人冠軍伊登（Gustav Iden），也貼心地錄製一段影片，為活動獻上祝福。今年許多跑者看到盛裝熱情啦啦隊也都忍不住停下腳步和啦啦隊們合影，穿著布袋裝的74歲老先生卓金獅在啦啦隊中露出可愛的笑容，人氣超旺，一直有跑者要求合影，讓老先生笑得更燦爛。
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