影／田中馬1.6萬人歡樂上場 王品牛排、烤乳豬吃到飽

一年一度讓大家High翻天的田中馬拉松今天登場，小鎮熱情啦啦隊們再度上場，吃免驚的王品牛排、烤乳豬、在地水果吃到飽，啦啦隊也盛裝精心打扮，穿著農村環保布袋裝，拿起鍋盆吶喊為選手加油，許多跑者奇裝異服宛如馬拉松嘉年華會讓小鎮為之沸騰。

田中馬拉松被譽為一定要體會一次最有人情味的馬拉松。不過今年不少民眾都已多次來跑田中馬，因為忘不了這盛情的一年一會。

台灣米倉田中馬拉松今天上午在彰化縣立景崧文化教育園區開跑，由彰化縣長王惠美、田中鎮長洪麗娜、田中馬拉松創辦人前田中鎮長、縣議員鄭俊雄等人主持開跑典禮，與會來賓還有立委陳素月、高虹安、前立委林麗嬋等人，彰化馬拉松嘉年華代言人侯以理、藝人賈永婕、糜先生樂團、前彰化縣長魏明谷等人也都在跑者行列中。

賈永婕看到還有粉絲設攤為她拉白布條加油，直呼好感動，她說，很多外國友人羨慕她可以參加馬拉松，在各國都還在疫情陰影下，可以和這麼多人一起跑真的很幸福，外國友人甚至說「為什麼台灣可以這樣，台灣真的很不可思議」。

王惠美說，田中馬拉松今年已邁入第9屆，今年參加選手超過1萬6000多人，路跑路線跨越鄉鎮，包括美麗且曾得獎的高鐵彰化站，沿著八堡圳到田中綠色廊道、田中休閒廊道，再進入社頭鄉的織襪園區，充分展現在地的好山好水。

王惠美說，今年比較特殊的，還有一對新人因為參加田中高鐵站運動熱區跑步訓練班而認識，熱愛跑步的他們，因彰化馬拉松結緣、認識進而交往結婚。

王惠美謝謝活動志工及田中鎮長洪麗娜、舒康運動協會理事長也是彰化路跑教父鄭宗政等人的用心，並謝謝所有企業家對於路跑活動的贊助，今年因為新冠肺炎的關係所以只辦理四場實體馬拉松，如果大家覺得不過癮，可以參加網路的線上路跑，歡迎大家有空多來彰化，體會好山、好水、好人情。

田中鎮長洪麗娜說，她代表田中鎮民歡迎大家輕輕鬆鬆到田中，田中520、田中我愛您，不只一天，一年365天隨時歡迎大家。