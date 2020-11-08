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新社花海14日開幕 周邊道路燙平開心賞花
2020新社花海暨台中國際花毯節將11月14日開幕，台中市政府建設局投入920萬元，針對花海周邊的華豐街及東湖街一、二段等道路燙平改善工程，4天完工，鄉間道路「耳目一新」。
建設局長陳大田表示，新社花海暨台中國際花毯節將開幕，花海周邊道路包括華豐街(興中街至華豐五街)、東湖街一段(興社街一段至新社區第四公墓)、東湖街二段(東湖街二段42號至東湖街二段28巷)因管線挖補、鋪面老化，市府花920萬展開燙平工程，提升道路抗滑標線指數至BPN65，避免騎機車丶單車不慎打滑。
陳大田指出，燙平工程原規劃期程從11月3日至7日，居民的配合丶施工團隊展現效率，讓燙平作業提早在6日完工，民眾可以開心看花海。
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