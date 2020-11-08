國土計劃明年實施 中市府：屯區發展快速納入市區核心

台中市國土計畫訂明年4月30日前公告實施，規劃未來大台中發展藍圖。台中市政府明年啟動太平區坪林地區擴大都市計畫，透過都市計畫檢討屯區土地使用、交通、公共設施，把屯區納入發展核心。

都發局指出，內政部國審會通過市府11處新訂擴大都市計畫地區，其中太平坪林地區約300公頃，強展快速，人口稠密近3萬人，但仍屬非都市土地。

坪林地區雖有大專院校、區域醫院、區域性展演設施及區域性市鎮公園，但長久以來，民眾抱怨道路狹小且缺乏公園綠地、停車場、活動中心及高齡照護場域，市府透過指定為未來擴大都市計畫地區，有助於坪林地區繁榮發展。

市議員張玉嬿建議軍方釋出土地，轉型為產業用地及公共設施。都發局表示，針對未來公共設施用地需求，實質規劃階段會與軍方討論可釋出的土地，規劃地方所需公共設施，提供完善基礎設施並提升生活環境品質。

都發局指出，坪林地區計畫完成擬定後，將納入「台中市大平霧地區都市計畫主要計畫」以全面整合規劃，檢視功能空間布局，並將市區發展核心擴大到大里、太平、霧峰地區。