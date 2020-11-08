聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧萬大再添美麗景觀橋 聯外道「石灰坑橋」通車
南投縣奧萬大國家森林遊樂區聯外道路約7.6K處的石灰坑溪，因近年常遭受土石流阻斷交通，林務局南投林管處今年避開致災路段斥資3800萬元新建「石灰坑橋」，外觀融入當地楓葉意象，並趕在賞楓季前完成驗收，11月初已開放通車。
南投林區管理處指出，奧萬大園區聯外道路約7.6K處須跨越石灰坑溪，過去人車往返僅依賴箱涵便橋，但近年屢遭豪雨颱風侵擾，該溪段發生多次土石流災害，除影響交通出入，也恐影響人身安危，為保障遊客及民眾安全為此規劃新建橋梁。
南投林管處長李政賢說，為避開此易致災路段，規劃將原本寬度不足的箱涵改建為長跨距橋梁，斥資3800萬元改採用3跨預力梁及混凝土T型梁的複合型橋梁，新建全長70公尺、寬10公尺的「石灰坑橋」，去年4月動工，今年9月完竣。
而石灰坑橋在外觀設計也別具巧思，因奧萬大是「楓葉的故鄉」，所以將青楓種子作為橋梁意象，左右兩端象徵果實，中段為種子翅狀苞葉，兩端重疊區域剛好為半圓，代表了奧萬大夏月特色，道路護欄圖騰則以楓葉代表環繞奧萬大的楓林。
南投林管處則表示，考量即將進入楓紅季節，為保障遊客及當地民眾進出遊樂區的安全性，趕在賞楓季前完成驗收，並於11月初正式開放通車，未來則會持續提升奧萬大聯外道路整體品質，兼顧安全性及景觀性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言