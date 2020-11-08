快訊

直播／拜登、賀錦麗演說「獲史上最高選票 要尋求團結」

拜登如何擊敗川普？ 主攻疫情+少錯為贏+個人特質

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梧棲大庄浩天宮大庄媽北港進香完成 昨深夜回鑾安座

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」恢復百年前古香路徒步北港朝天宮進香，昨晚回鑾安座，鎮瀾宮董事長顏清標等人接駕。圖／民眾提供
台中梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」恢復百年前古香路徒步北港朝天宮進香，昨晚回鑾安座，鎮瀾宮董事長顏清標等人接駕。圖／民眾提供

台中市梧棲浩天宮「大庄媽」11月1日恢復百年右香路徒步到北港朝天宮進香，7天6夜進香活動，昨天深夜回鑾安座，沿途信徒迎接，鎮瀾宮董事長顏清標等人接駕，中市府民政局長吳世瑋也到文昌路與浩天宮牌樓前接駕，參加大肚中堡五十三庄境內各宮廟接駕境主大庄媽回鑾、團拜儀式和跑大轎等活動。

吳世瑋表示，台灣中部有三座媽祖廟的進香活動，因規模浩大備受矚目，其中之一就是大庄浩天宮，浩天宮建廟將近300年，供奉媽祖被稱為「大庄媽」、「潛水媽」，往年潛水媽都是在農曆3月舉行進香活動，但今年因疫情一直無法獲得媽祖允筊，直到將起駕日訂於11月1日才獲媽祖同意。

吳世瑋指出，廟方11月1日至7日徒步南下北港朝天宮進香，經起駕、停駕、駐駕、刈火、回鑾、紅壇、接香等程序，展開7天6夜遶境行程，徒步逾250公里，經過23個鄉鎮，是浩天宮恢復百年來首次徒步進香，為難得的宗教盛事。

吳世瑋說，「大庄媽」前往北港繞境進香隊伍包含本廟及各分靈、分香之媽祖廟、各類陣頭、大轎班、千里眼、順風耳、聖母會及各地善男信女等，車輛多達數百部，隨香者亦有近萬人之多，信仰圈大肚中堡五十三庄的接香者曾高達數萬人以上，其中「大庄媽北港進香回鑾繞境賜福」及「梧棲跑大轎」已列為無形文化資產。

昨天大庄媽遶境回鑾，市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、梧棲區長溫國宏、大甲鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤等人到場接駕，直到深夜香擔率先衝入廟中，媽祖鑾轎在信徒、香客簇擁高呼「進喔！進喔」聲中，三進三退進入浩天宮，請出媽祖神尊完成安座。

台中梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」恢復百年前古香路徒步北港朝天宮進香，昨晚回鑾安座。圖／台中市府提供
台中梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」恢復百年前古香路徒步北港朝天宮進香，昨晚回鑾安座。圖／台中市府提供
台中梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」恢復百年前古香路徒步北港朝天宮進香，昨晚回鑾安座。圖／台中市府提供
台中梧棲區大庄浩天宮「大庄媽」恢復百年前古香路徒步北港朝天宮進香，昨晚回鑾安座。圖／台中市府提供

延伸閱讀

影／「大庄媽」今晚回鑾梧棲浩天宮 顏清標現身接駕

影／「人死靈魂多久會離開？」網友霸凌議員要她先去死

台中北屯社宅上梁 省新聞處眷舍舊址再發光

中市聯合婚禮25輛瑪莎拉蒂當禮車 新人故事多

相關新聞

梧棲大庄浩天宮大庄媽北港進香完成 昨深夜回鑾安座

台中市梧棲浩天宮「大庄媽」11月1日恢復百年右香路徒步到北港朝天宮進香，7天6夜進香活動，昨天深夜回鑾安座，沿途信徒迎接...

中央補助約5億改善道路 中市：台灣大道等18處明年燙平

台中市政府道路燙平有新子彈，建設局提報內政部營建署「提升道路品質計畫」競爭型補助，成功爭取4.85億經費，改善18案，另...

風雲社團／靜宜社工系畢業生 關懷海線弱勢

靜宜大學社工系畢業生10年前在台中市清水區創立台灣福氣社區關懷協會，區域包含清水、沙鹿及梧棲，主要服務身障長輩與慢飛天使...

南投缺水嚴重 農民盼調度水源

今年乾旱少雨，南投縣不少鄉鎮缺水，茶葉、茭白筍、豆類等作物缺水枯萎，讓農民叫苦連天。南投縣議員葉仁創要求縣府針對農業缺水...

彰化藝術節前奏曲 裝置藝術曝光

彰化市南郭郡守官舍群在南郭國小、彰化師大美術系以及民間工作室進駐後，成為文創基地示範點，彰化縣明年將舉辦國際藝術節，彰化...

台中智慧公廁 隨時偵測通知維護

台中市政府建設局配合美樂地公園推動陽光公廁計畫，設計納入高齡者、家長、女性、小朋友等各類使用者需求，也調整男、女廁間的比...

中捷綠線串連景點 適合親子遊

台中捷運綠線獲准通車，市長盧秀燕昨天說，全民都可免費試乘，歡迎大家來台中搭捷運，當初她許諾捷運一定要在年底前通車，當作給...

鹿港冬歡酷玩演唱會 吳汶芳、張語噥登場掀高潮

彰化鹿港四季紅冬歡酷玩演唱會晚間登場，閃電颱風腳步漸離，鹿港下午開始滴答落下不大不小的雨，不過仍不熄死忠歌迷擁護偶像的心...

影／「大庄媽」今晚回鑾梧棲浩天宮 顏清標現身接駕

台中市梧棲浩天宮「大庄媽」是中部沿線三大媽祖廟之一，每年都是在農曆3月舉行往北港朝天宮進香活動，今年因疫情延至11月1日...

國稅短劇競賽參賽者飆創意 秀3國語言奪冠

中區國稅局台中分局鼓勵民眾購物使用行動支付、發票儲存雲端載具，舉辦創意影片競賽，不少年輕大學生與社會人士參與競賽，不僅拍...

把科學變好玩 彰中科學志工團前進偏鄉

偏鄉學習資源有限，科技部「戀戀半線」科普推廣活動今天前進彰化縣二水國中，彰化師範大學以及彰化高中師生為國中生舉辦「戀戀半...

福興黃金地瓜節千人窯烤 還加碼雞肉爌窯

彰化地瓜年產量達6千噸，為全台第二多，其中福興鄉內有不少地瓜大王，種出品質佳的地瓜，福興鄉公所今天舉辦黃金地瓜文化節，吸...

熱門新聞

對抗異常氣候！南化水庫還能滿庫 防淤隧道進度99.5％

影／嘉義市立美術館點燈不僅外觀美 誠品書店也將進駐

台灣民俗村可能變工業區 北斗奠安宮古廟要回家

桃園明年擬試辦垃圾專用袋 這4里展開問卷調查

美青姐現身台南附小！校友感念父親養育之恩捐贈千萬元

國道1號接不上台88！高市警籲南下車輛改道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。