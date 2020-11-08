梧棲大庄浩天宮大庄媽北港進香完成 昨深夜回鑾安座

台中市梧棲浩天宮「大庄媽」11月1日恢復百年右香路徒步到北港朝天宮進香，7天6夜進香活動，昨天深夜回鑾安座，沿途信徒迎接，鎮瀾宮董事長顏清標等人接駕，中市府民政局長吳世瑋也到文昌路與浩天宮牌樓前接駕，參加大肚中堡五十三庄境內各宮廟接駕境主大庄媽回鑾、團拜儀式和跑大轎等活動。

吳世瑋表示，台灣中部有三座媽祖廟的進香活動，因規模浩大備受矚目，其中之一就是大庄浩天宮，浩天宮建廟將近300年，供奉媽祖被稱為「大庄媽」、「潛水媽」，往年潛水媽都是在農曆3月舉行進香活動，但今年因疫情一直無法獲得媽祖允筊，直到將起駕日訂於11月1日才獲媽祖同意。

吳世瑋指出，廟方11月1日至7日徒步南下北港朝天宮進香，經起駕、停駕、駐駕、刈火、回鑾、紅壇、接香等程序，展開7天6夜遶境行程，徒步逾250公里，經過23個鄉鎮，是浩天宮恢復百年來首次徒步進香，為難得的宗教盛事。

吳世瑋說，「大庄媽」前往北港繞境進香隊伍包含本廟及各分靈、分香之媽祖廟、各類陣頭、大轎班、千里眼、順風耳、聖母會及各地善男信女等，車輛多達數百部，隨香者亦有近萬人之多，信仰圈大肚中堡五十三庄的接香者曾高達數萬人以上，其中「大庄媽北港進香回鑾繞境賜福」及「梧棲跑大轎」已列為無形文化資產。