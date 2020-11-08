中央補助約5億改善道路 中市：台灣大道等18處明年燙平

台中市政府道路燙平有新子彈，建設局提報內政部營建署「提升道路品質計畫」競爭型補助，成功爭取4.85億經費，改善18案，另一併改善無障礙環境，並預定今年底完成道路老舊3D管線地圖，挖馬路閃過地下管線安全施工。

建設局長陳大田表示，建設局持續推動道路燙平，近期突破500條。成功向營建署爭取「提升道路品質計畫」中央補助比例80%、地方配合款20%，市府需自籌約9700萬元，目前積極籌編中，預計明上半年完成規劃，陸續執行道路燙平、人行環境、無障礙空間等改善工程。

不少人反映台灣大道流量高，不少路面凹凸不平，陳大田指出，台灣大道許多路段自來水管老舊破管，已在整合，有些是人行道種植黑板樹浮根影響道路面，預計明年上半年，慢車道會再進行路平。

陳大田指出，核定案件部分是接續前期延伸燙平路段，如北區忠明路、台灣大道至西屯路接續改善至中清路、西屯區福雅路及清水區的民族路等；此外，為使學童擁有更佳就學環境，並落實盧市長照顧學童理念，建設局也將配合編列相關預算，改善神岡及社口國小周邊人行道。

另市府將持續整合管線單位資源，儘速完成3D管線圖資系統，去年已完成危及民生程度較高管線圖資補正，剩餘預計109年底全數完成補正。