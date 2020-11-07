聽新聞
test
0:00 / 0:00
鹿港冬歡酷玩演唱會 吳汶芳、張語噥登場掀高潮
彰化鹿港四季紅冬歡酷玩演唱會晚間登場，閃電颱風腳步漸離，鹿港下午開始滴答落下不大不小的雨，不過仍不熄死忠歌迷擁護偶像的心，有人不到5點就來到鹿港公會堂站上第一排位置，很多人撐著傘，要近距離與酷玩冬歡演唱會的歌手接觸。
鹿港鎮下午就湧入人潮，晚間演唱會由主持人LEO、圓圓小姐，還有高爾宣、陳零九、吳汶芳、張語噥、晨悠、G22等歌手輪番上陣，越晚越掀高潮。
鹿港鎮長許志宏表示，很高興又到了我們一年一度冬歡演唱會的時間，大家站著的地方，就是以前鹿港的海關，根據台灣府志記載的鹿仔溪，河道就在我們公會堂前面的成功路，後來經過截彎取直，成為復興南路旁的「舊港溝」，選在公會堂廣場舉辦酷玩冬歡演唱會，就是希望緬懷我們的歷史傳統，讓大家知道鹿港發展的起源，這裡是非常具有紀念價值的一個地方。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言