鹿港冬歡酷玩演唱會 吳汶芳、張語噥登場掀高潮

彰化鹿港四季紅冬歡酷玩演唱會晚間登場，閃電颱風腳步漸離，鹿港下午開始滴答落下不大不小的雨，不過仍不熄死忠歌迷擁護偶像的心，有人不到5點就來到鹿港公會堂站上第一排位置，很多人撐著傘，要近距離與酷玩冬歡演唱會的歌手接觸。

鹿港鎮下午就湧入人潮，晚間演唱會由主持人LEO、圓圓小姐，還有高爾宣、陳零九、吳汶芳、張語噥、晨悠、G22等歌手輪番上陣，越晚越掀高潮。