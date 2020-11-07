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鹿港冬歡酷玩演唱會 吳汶芳、張語噥登場掀高潮

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化鹿港四季紅冬歡酷玩演唱會晚間登場，藝人輪番上陣演出。記者林敬家／攝影
彰化鹿港四季紅冬歡酷玩演唱會晚間登場，藝人輪番上陣演出。記者林敬家／攝影

彰化鹿港四季紅冬歡酷玩演唱會晚間登場，閃電颱風腳步漸離，鹿港下午開始滴答落下不大不小的雨，不過仍不熄死忠歌迷擁護偶像的心，有人不到5點就來到鹿港公會堂站上第一排位置，很多人撐著傘，要近距離與酷玩冬歡演唱會的歌手接觸。

鹿港鎮下午就湧入人潮，晚間演唱會由主持人LEO、圓圓小姐，還有高爾宣、陳零九、吳汶芳、張語噥、晨悠、G22等歌手輪番上陣，越晚越掀高潮。

鹿港鎮長許志宏表示，很高興又到了我們一年一度冬歡演唱會的時間，大家站著的地方，就是以前鹿港的海關，根據台灣府志記載的鹿仔溪，河道就在我們公會堂前面的成功路，後來經過截彎取直，成為復興南路旁的「舊港溝」，選在公會堂廣場舉辦酷玩冬歡演唱會，就是希望緬懷我們的歷史傳統，讓大家知道鹿港發展的起源，這裡是非常具有紀念價值的一個地方。

彰化鹿港四季紅冬歡酷玩演唱會晚間登場。記者林敬家／攝影
彰化鹿港四季紅冬歡酷玩演唱會晚間登場。記者林敬家／攝影
彰化鹿港四季紅冬歡酷玩演唱會晚間登場，吸引民眾湧進。記者林敬家／攝影
彰化鹿港四季紅冬歡酷玩演唱會晚間登場，吸引民眾湧進。記者林敬家／攝影
彰化鹿港四季紅冬歡酷玩演唱會晚間登場，歌手吳汶芳上場掀起高潮。記者林敬家／攝影
彰化鹿港四季紅冬歡酷玩演唱會晚間登場，歌手吳汶芳上場掀起高潮。記者林敬家／攝影

鹿港 演唱會 閃電颱風

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