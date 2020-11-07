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影／「大庄媽」今晚回鑾梧棲浩天宮 顏清標現身接駕

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市梧棲浩天宮「大庄媽」今晚回鑾安座，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天下午前往梧棲迎駕，場面熱鬧。圖／民眾提供
台中市梧棲浩天宮「大庄媽」今晚回鑾安座，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天下午前往梧棲迎駕，場面熱鬧。圖／民眾提供

台中市梧棲浩天宮「大庄媽」是中部沿線三大媽祖廟之一，每年都是在農曆3月舉行往北港朝天宮進香活動，今年因疫情延至11月1日才啟程，展開7天6夜遶境行程，今晚回鑾浩天宮安座，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天下午前往梧棲迎駕，場面熱滾滾。

台中梧棲浩天宮已300年歷史，每年「大庄媽」萬人徒步250公里進香，歷史悠久，與大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮，並稱國內3大進香活動。今年受新冠肺炎疫情衝擊，大甲鎮瀾宮及白沙屯拱天宮遶境進香都延期，梧棲浩天宮今年往北港朝天宮徒步進香，也延期至11月1日起駕，今晚回鑾浩天宮。

浩天宮「大庄媽」今天下午3時許抵達梧棲台灣大道八段與民和路口，大甲鎮瀾宮董事長顏清標率大批陣頭在大街迎駕，場面熱鬧，預計晚間5時「大庄媽」才回到浩天宮入廟安座。

台中市梧棲浩天宮「大庄媽」今晚回鑾安座，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天下午前往梧棲迎駕，場面熱鬧。圖／民眾提供
台中市梧棲浩天宮「大庄媽」今晚回鑾安座，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天下午前往梧棲迎駕，場面熱鬧。圖／民眾提供

北港朝天宮 梧棲 鎮瀾宮

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