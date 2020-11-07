連螺絲都困難！罕病生克服肢障組隊獲機器人大賽佳績

第24屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作」機器人設計競賽今天在勤益科大舉辦複決賽暨頒獎典禮。其中，參賽者勤益科大電子系學生陳威澔為罕病多發關節硬化症患者，他憑藉著對機器人的熱愛，克服肢體障礙，與同學共組5人團隊參賽，挑戰自動組，最後拿下第7名佳績。陳威澔說，他想證明「只要踏出第一步，哪怕是這樣搖搖晃晃的一步，都是邁向成功的可能」。

勤益科大校長陳文淵說，這場競賽為全國規模最大的機器人設計競賽，勤益科大連2年舉辦，為呼應科普教育與機器人潮流，以「金匠小尖兵—地球保衛戰」為主題，盼學生能關心環境，貢獻一己之力，讓世界更美好。競賽為整合型的比賽，整合手腦及團隊合作，參賽學生肯定獲益良多。

今年賽程為4日起一連4天在勤益科大展開，競賽總獎金126萬元，吸引全國76隊大專校院菁英隊伍角逐。

陳威澔說，他因肢體障礙，像鎖螺絲等簡單的動作也無法執行，因此從今年4月以來，團隊共同發想，3位負責採購、設計架構、他和另一名同學負責軟體設計。設計機器人闖關排除障礙，就跟他一樣，可能不夠完整，但他想證明「只要踏出第一步，哪怕是這樣搖搖晃晃的一步，都是邁向成功的可能」。

主辦單位說，TDK機器人競賽分別自動組、遙控組與飛行組，其中自動組主題為「戮力同心」，參賽團隊必須要製作2個機器人，機器人須具備視覺辨識、定位導航、路徑規畫與動作協調功能。