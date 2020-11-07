國稅短劇競賽參賽者飆創意 秀3國語言奪冠

中區國稅局台中分局鼓勵民眾購物使用行動支付、發票儲存雲端載具，舉辦創意影片競賽，不少年輕大學生與社會人士參與競賽，不僅拍影片，還參與編劇、演出，最特別是這次影片呈現多國語言，連外國人都看得懂。

其中第一名作品是「你以為我是為了什麼而來的？當然是發票啊！」）影片，使用3種不同國家語言包舌國語、英語及日語說唱，還打上字幕，民眾從影片中簡潔易懂表演，可了解儲存雲端發票優點。

其他獲獎作品創意十足，包括納稅者權利保護法及查詢被繼承人金融遺產等多元主題。

台中分局長曾美智說，這次舉辦「多語言創意短劇競賽」徵件活動，希望藉由民眾親身體驗行動支付及電子發票儲存雲端的便利性，落實發票無紙化，達到節能減碳效果；大學生與社會人士參賽，從中了解E錢包的便利性和相關租稅業務，所拍影片也可在網路流傳達到宣傳效果。

活動下午在台中大遠百1樓時尚廣場，有多個稅務宣導與闖關遊戲攤位，舞台區也有魔術表演、勁歌熱舞、短劇影片競賽頒獎、租稅有獎徵答及摸彩，吸引數千民眾參與十分熱鬧。