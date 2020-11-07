把科學變好玩 彰中科學志工團前進偏鄉

偏鄉學習資源有限，科技部「戀戀半線」科普推廣活動今天前進彰化縣二水國中，彰化師範大學以及彰化高中師生為國中生舉辦「戀戀半線科學營」，讓偏鄉學生及社區民眾體驗科學實作，增加學習動力。

為了籌備科普活動，彰化師範大學師資培育中心助理教授鄭曜忠先辦理帶隊教師工作坊，再由彰化高中老師劉曉倩、蔡孟祐及丁建棋辦理學生科學志工培訓。

彰中也鼓勵科學志工同學保握難得的學習機會，運用課堂所學知識來理解科普闖關的背後原理，再多加一些創意，利用一般的生活用品玩出不同的科學樂趣，也前進偏鄉服務。

此次活動老師指導科學志工設計8項科學闖關活動，包括1、大力士搬家、空氣砲、氫氣槍，2、桌上彩虹、蝶豆花分層，3、膨糖、海藻酸鈉分子料理，4、不會沉的「鐵」達尼、載「重金」的紙船、銅線水上漂，5、飛行器作戰、「前面路口左轉」迴力鏢，6、浮沉子、探索「化學海底花園」，7、偏振片報樂透、反重力機械，8、空氣烤肉串、微型吹箭射擊等。