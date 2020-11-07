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把科學變好玩 彰中科學志工團前進偏鄉
偏鄉學習資源有限，科技部「戀戀半線」科普推廣活動今天前進彰化縣二水國中，彰化師範大學以及彰化高中師生為國中生舉辦「戀戀半線科學營」，讓偏鄉學生及社區民眾體驗科學實作，增加學習動力。
為了籌備科普活動，彰化師範大學師資培育中心助理教授鄭曜忠先辦理帶隊教師工作坊，再由彰化高中老師劉曉倩、蔡孟祐及丁建棋辦理學生科學志工培訓。
彰中也鼓勵科學志工同學保握難得的學習機會，運用課堂所學知識來理解科普闖關的背後原理，再多加一些創意，利用一般的生活用品玩出不同的科學樂趣，也前進偏鄉服務。
此次活動老師指導科學志工設計8項科學闖關活動，包括1、大力士搬家、空氣砲、氫氣槍，2、桌上彩虹、蝶豆花分層，3、膨糖、海藻酸鈉分子料理，4、不會沉的「鐵」達尼、載「重金」的紙船、銅線水上漂，5、飛行器作戰、「前面路口左轉」迴力鏢，6、浮沉子、探索「化學海底花園」，7、偏振片報樂透、反重力機械，8、空氣烤肉串、微型吹箭射擊等。
二水國中校長陳靜宜說，透過趣味科學闖關活動，驗證自然科學的原理，享受學習科學的樂趣。彰化師大鄭曜忠教授表示，科技部「戀戀半線」計畫推廣科普，讓教育向下扎根，豐富偏鄉科學教育資源，引導國中生探究科學的真善美，結合彰化師大與彰化高中共同實踐「大手攜小手」的精神，將科學教育在彰化縣偏鄉普及推廣，強化偏鄉孩子學習的興趣、動機與信心。
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