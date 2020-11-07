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福興黃金地瓜節千人窯烤 還加碼雞肉爌窯
彰化地瓜年產量達6千噸，為全台第二多，其中福興鄉內有不少地瓜大王，種出品質佳的地瓜，福興鄉公所今天舉辦黃金地瓜文化節，吸引上千人一起到窯烤地瓜，一起體驗挖地瓜活動，民眾自行生火、窯烤，現場煙霧瀰漫，全家總動員，玩得不亦樂乎。
福興鄉公所結合社區在福興鄉南環路旁舉辦「福興2020黃金地瓜文化節」彰化縣長王惠美以及福興鄉長蔣煙燈等人到場推廣縣內優質黃金地瓜，也推廣彰化各項優質農產品，現場除了地瓜焢窯，還有雞肉焢窯350窯，場面相當壯觀。
福興鄉公所今年停辦6月份的西瓜節活動，延後到今天改以「福興黃金地瓜文化節暨地方產業文化推展」登場，福興鄉的慶全、冠軍公司與裕庚農產行等，在全台的地瓜市場，都占有重要的地位，推廣甘藷種植與產銷履歷，實施安全農業，對福興鄉的地瓜農業經濟有很大的貢獻。
彰化縣長王惠美說，縣內種植地瓜面積達200公頃，產值大約有6千萬元，造就地方地瓜產銷班及農民，精益求精，將地瓜延長保存期並研發各種地瓜食品，地瓜富有膳食纖維，對於腸胃消化蠕動有幫助，特別是對便祕的人效果很好，地瓜及地瓜葉是高營養價值的農作物。
縣府近來為農友找行銷通路，在網路電商台「小三美日」有「彰化優鮮專區」、中華郵政「i郵購」都有提供「彰化優鮮專區」針對彰化優良的農產品行銷，歡迎大家多多選購。
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