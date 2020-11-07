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結婚半世紀以上全縣第二多 員林市大手筆辦桌表揚
離婚率和結婚年齡年年創新高，「執子之手，與子偕老」的金婚到白金婚難能可貴，彰化縣員林市公所今天布置浪漫會場，頒贈紀念獎牌給220對信守婚姻承諾的夫妻，希望年輕人結婚前睜大眼，婚後互相扶持，白頭偕老。
今年上半年為避開新冠肺炎疫情，表揚金婚到白金婚的活動都延後，年關將近，各鄉鎮市公所紛紛舉辦相關活動，員林市人多，一口氣表揚220對結婚50年到70年的夫妻，桌數破百，承辦單位彰化縣幸福民歌協會（東、南區）及員林獅子會（西.北區）今天下午在員林市風雨球場公園辦桌，通風好，場地大，降低傳染疾病的風險。
市長游振雄迎接幸福夫婦進場，曹本和曹杜綢夫婦、顧如虎與顧林網夫婦、張色佑及張周雪芬夫婦，高齡都超過90歲，夫妻結縭70多年，游振雄稱讚他們實踐照顧對方一生一世的承諾，維護傳統家庭價值，令人欽佩和羨慕。
早年台灣人民生活清苦，結婚時不像現在能穿美麗婚紗和拍照，市公所這次向源潭社區發展協會租借禮服，讓出席表揚大會的阿公、阿嬤穿婚紗走紅毯。游振雄說，「十年修得同船渡，百年修得共枕眠。」夫妻好比同一把琴弦上的弦，彼此雖然是獨立個體，但能在同一旋律中和諧互動，共組幸福家庭。
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