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台中親子音樂季今起連2天在大里東湖公園熱鬧登場
2020台中親子音樂季今天起連兩天在大里東湖公園登場，音樂、歡樂2舞台逾10組樂團熱力開唱，城市代言人石虎家族、小朋友最愛的YOYO家族帶動跳，以及卡通明星「飛天小女警」、「探險活寶」及「熊熊遇到你」驚喜現身，台中市長盧秀燕也到場同樂，與小朋友唱唱跳跳共度假日悠閒時光。
台中親子音樂季今日包括盧秀燕、新聞局長黃國瑋、市議員林碧秀、李天生、羅廷瑋、大里區長鄭正忠、市政顧問莊子富及大里區多名里長都到場與大小朋友同樂。
盧秀燕說，感謝新聞局籌備這場大型親子活動，除了最受小朋友喜愛的卡通明星及YOYO家族哥哥姐姐帶動跳，還有各式各樣的小農市集、闖關遊戲及親子互動遊樂區，節目豐富精采，歡迎全國爸爸媽媽帶著小朋友參加。
新聞局長黃國瑋說，台中親子音樂季進入第三年，今年移師大里東湖公園，除了唱跳表演，會後還有粉絲見面會，喜愛石虎家族的大小朋友，把握機會別錯過。
新聞局指出，今年邀請WASSA FOLI台中非洲鼓舞樂團、河堤樂團及TH4 Plus人聲樂團登台演出，還有小朋友喜歡的圓夢家魔術秀，意啟故事劇團及麥麥樂天團；歡樂舞台則有卡通明星「飛天小女警」、「探險活寶」及「熊熊遇到你」唱跳表演。
此外，親子互動遊樂區的滾大球、熊熊疊疊樂及足球踢踢樂等多項遊戲，提供小朋友盡情放電的機會，完成闖關就可得到小禮物，爸爸媽媽則可欣賞音樂表演，與孩子度過快樂的親子時光，現場更設置充氣卡通明星及裝置藝術供大家拍照，留下專屬這兩天的美好。
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