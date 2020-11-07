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台中多元風華小時代市集登場！政府攜手在地產業拚經濟
勞動部勞動力發展署中彰投分署有鑑於許多非營利組織及在地產業因疫情連帶受影響，今天在草悟道舉辦「多元風華小時代」熱NOW玩市集，集結中彰投35家「多元就業開發方案」，及「培力就業計畫」執行單位展示成果拚經濟，有蔬果等農特產品、美食及手作編織、植物拓印等，吸引民眾熱情參與、選購。
立法院副院長蔡其昌特別到現場以行動支持今天這場盛會。蔡其昌說，他18年來長期關注多元就業開發方案，肯定其促進地方發展及就業成效。
勞動力發展署署長施貞仰也台中，為在地多元培力執行單位加油打氣。施貞仰說，今年因新冠肺炎疫情，許多非營利組織及在地產業也連帶受影響，勞動部鼓勵多元培力單位配合行政院推動振興經濟相關措施行銷、促銷。目前中彰投地區共有76個多元培力單位加入計畫，預計帶動34萬人次參與及促進近5100萬元的在地經濟消費成長。
中彰投分署長林淑媛說，今年市集主題為「多元風華小時代」，走懷舊風，現場有「美食生活」、「工藝及綜合推廣」、「農特產品」及「手作體驗」共四大區、35家單位展售，為刺激消費，消費滿額還有上海灘懷舊風換裝打卡拍照，另有摸彩、歡樂輪盤問答等互動小遊戲。
林淑媛指出，今年輔導87個在地民間團體，成為多元培力執行單位，共創造363個工作機會，並促進地方產業發展。盼透過這場市集，讓社會大眾認識培力單位在社區深耕、默默為公益付出，鼓勵更多人支持，一起為扶植在地特色產業而努力。
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