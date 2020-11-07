日月潭紅茶文化季開幕 蘇貞昌出席助行銷

行政院長蘇貞昌今天推薦日月潭紅茶，並與姓名同音「ㄏㄨㄥˊ ㄩˋ」的30名民眾合照，他說，農委會除補助活動及設備經費，也可多買魚池鄉紅茶，讓行政院送來賓以協助行銷。

魚池鄉公所等單位今天在日月潭向山遊客中心舉辦日月潭紅茶文化季開幕式暨頒獎典禮，現場聚集許多攤商及遊客，行政院長蘇貞昌、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、南投縣副縣長陳正昇、國民黨立委許淑華、民進黨立委羅美玲、農委會主委陳吉仲等人出席。

蘇貞昌致詞時說，日月潭紅茶無論是「紅玉」或「紅韻」，都是好茶，不管從哪一名農民手中生產，都揚名全世界；未來農委會除補助活動及設備經費，也可多購買魚池鄉的紅茶，讓行政院等機關送給國內外來賓，協助推廣行銷，應能大受歡迎，相信立委會支持預算。

蘇貞昌也說，日月潭有最美的腳踏車道，他一直推動單車旅遊，此外，日月潭也有許多教育活動及地方創生，今年因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響出國，反而帶動國內旅遊，希望大家一起讓國內旅遊更好，讓今年成為國旅另一種行銷的開始。

蘇貞昌表示，全世界新冠肺炎疫情嚴重，歐洲許多國家宣布封城管制，限制民眾出門與集會，只有台灣民眾還能出遊，所以要好好把握台灣這個亂世中的福地、亂世裡的福氣，喝一口好茶，「想想這是我們的國家」，大家一起團結努力。

陳正昇說，魚池鄉是紅茶故鄉，為幫助紅茶行銷推廣，南投縣政府、日月潭國家風景區管理處多年來協助魚池鄉公所辦理日月潭紅茶文化季，規模年年盛大，透過農委會茶業改良場指導，不斷有新品種紅茶推出，今年院長蘇貞昌特別率農委會、農糧署到場推廣日月潭紅茶，意義非凡，縣府對此代表茶農表達感謝。

由於疫情影響，會場設立看板要遊客配合戴口罩、手部酒精消毒，工作人員也對進入會場的遊客手部噴酒精消毒並提醒戴上口罩，多數遊客都配合戴口罩，但出席來賓及少數攤商卻未戴口罩配合防疫，尤其來賓圍坐喝茶、上台進行封茶儀式時，都明顯社交距離不足。

記者訪問魚池鄉長劉啟帆為何主辦單位未帶頭落實防疫，劉啟帆直說，「有，有，每名來賓都有噴（酒精），下來都有做」。當記者再追問「可是都沒戴口罩」，劉啟帆回說，「我們身上都有」，不用擔心，「我們都有做最好防護，有配合政策」。之後便快步離開。