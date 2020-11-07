彰化縣員林農產業市集明天還有 來拿折價券吃油麻雞

今天立冬，彰化縣上千名民眾到員林運動公園，健走藤山步道集戳章換折價券，免費享用麻油雞進補，下午觀賞小青蛙兒童劇團表演；市長游振雄表示，明天仍有健走集戳章換折價券和免費吃麻油雞，農特產品展售攤位一樣熱鬧，「沒來的民眾趕快來，來過的可以再來。」

員林市公所今、明（7日和8日）兩天，在員林運動公園和藤山步道舉辦「走出健康，引以為農」農業產業文化活動，邀請冠軍馬術師帶領馬兒走秀，游振雄由馬術教練領導，穿上帥氣服裝騎馬繞會場一圈。

員林市是彰化縣第二大城市，工商繁榮程度不亞於彰化市，市公所邀請近百個攤位展售員林特產，從蜂蜜、果乾、咖啡、當季水果到滷味小吃，琳瑯滿目，民眾到服務台報到領取「雄遊券」，健走到員獅亭、鳳天宮蓋章，折返回到運動公園會場，即可享有單次購買農特產品折價50元的優惠。

市公所採買彰化優鮮畜禽肉品，找來廚師大展身手，現煮麻油雞給民眾立冬進補，今、明兩天的上午10點20分和下午4點各發放一次，每天限量900份。今天不到兩小時分送一空，工作人員只能請民眾「明日請早」。