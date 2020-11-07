鸚鵡人來襲 彰化國際藝術節前奏曲7大裝置藝術曝光

彰化市南郭郡守官舍群過去荒廢，在南郭國小、彰化師大美術系師生以及民間工作室進駐後活絡起來，成為文創基地示範點，彰化縣明年將舉辦國際藝術節，彰化縣府率先舉辦前奏曲，彰師大師生等創作者製作7件裝置藝術作品，並從縣立美術館串聯南郭宿舍、南郭坑溪，安排民眾跟著藝術走讀遊彰化，活動今天開幕持續到11月15日。

今年的前奏曲有視覺藝術、表演藝術及串藝輕旅三大主題，彰化縣長王惠美等人今天一同揭開縣立美術館前的「巨型海盜桶」，宣布「藝遊南郭-2021彰化國際藝術節前奏曲」活動正式起跑。

美術館前今天舉辦文創市集，現場可見許多鸚鵡人裝置，相當逗趣，作品是由視覺藝術家張騰遠創作，將每年3到4月間，由南方經過彰化八卦山北返的南路鷹擬人化，轉化為老鷹頭人類身體的新物種，成為鸚鵡人的朋友，一起探勘考古地球，現場鸚鵡人與南路鷹人望向山下與山上，暗喻八卦山、美術館、自然生態的連結。

除了「鸚鵡人彰化計畫」，還有位於南郭宿舍群，包含「夢境南郭」、「線代美好舊時光」、「空中花園及亻為花園」、「厝邊欸客廳」、「窗花烙印共創計畫」及1件位於南郭坑溪旁的「流塑之臉」等7件作品，團體可預約導覽。

王惠美說，連續兩周末在縣立美術館廣場及南郭宿舍群，安排來自南美洲玻利維亞的安地斯樂團、親愛愛樂優質樂團，以及街頭藝人演奏、泡泡藝術等演出，陪伴民眾度過假日小時光，未來也會集結在地年輕人的力量共同推動藝術節。