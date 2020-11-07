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木偶、小丑、魔術師全出動 宣傳E消費與發票存雲端
E錢包時代，為鼓勵民眾消費嗶載具並儲存雲端發票，財政部中區國稅局豐原分局今天下午出動木偶、小丑、還有魔術師，及MOMO親子台水晶姐姐，藉由與親子互動，讓爸爸媽媽們記得拿手機就可支付與存發票。
今天下午在后里麗寶OUTLET MALL二期C區「中央廣場」有一場「統一發票暨寶貝消費趣 載具嗶嗶樂」租稅宣導活動，剛好碰到假日，OUTLET辦周年慶折扣活動，湧進大批人潮。
中區國稅局豐原分局請到木偶變臉，還有小丑秀，及小小魔術師的魔術表演，水晶姐姐也輕鬆活潑與小朋友互動表演，精彩又熱鬧。
現場另一項高潮是獎品兌換，不只每人報名即可獲贈仙貝，小朋友練習消費嗶載具並儲存雲端發票，會依消費次數給予獎勵；另捐贈109年9-12月份紙本發票或雲端發票(發票金額10元以上)也可兌換宣導品；當場下載「統一發票兌獎APP」，也可領獎，就見親子們排隊闖關、領獎，玩得不亦樂乎。
中區國稅局豐原分局長董素貞指出，這次活動鎖定家中7歲以下小朋友家庭，讓孩童從小就養成這樣的消費習慣，利用載具儲存雲端發票，達到節能減碳愛地球。
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