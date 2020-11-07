快訊

密西根州計票軟體出包！把川普6000張選票算給拜登

聽新聞
test
0:00 / 0:00

木偶、小丑、魔術師全出動 宣傳E消費與發票存雲端

聯合報 / 記者張明慧／即時報導
中區國稅局豐原分局今出動木偶、小丑、魔術師，宣傳E消費與發票存雲端。圖／國稅局豐原分局提供
中區國稅局豐原分局今出動木偶、小丑、魔術師，宣傳E消費與發票存雲端。圖／國稅局豐原分局提供

E錢包時代，為鼓勵民眾消費嗶載具並儲存雲端發票，財政部中區國稅局豐原分局今天下午出動木偶、小丑、還有魔術師，及MOMO親子台水晶姐姐，藉由與親子互動，讓爸爸媽媽們記得拿手機就可支付與存發票。

今天下午在后里麗寶OUTLET MALL二期C區「中央廣場」有一場「統一發票暨寶貝消費趣 載具嗶嗶樂」租稅宣導活動，剛好碰到假日，OUTLET辦周年慶折扣活動，湧進大批人潮。

中區國稅局豐原分局請到木偶變臉，還有小丑秀，及小小魔術師的魔術表演，水晶姐姐也輕鬆活潑與小朋友互動表演，精彩又熱鬧。

現場另一項高潮是獎品兌換，不只每人報名即可獲贈仙貝，小朋友練習消費嗶載具並儲存雲端發票，會依消費次數給予獎勵；另捐贈109年9-12月份紙本發票或雲端發票(發票金額10元以上)也可兌換宣導品；當場下載「統一發票兌獎APP」，也可領獎，就見親子們排隊闖關、領獎，玩得不亦樂乎。

中區國稅局豐原分局長董素貞指出，這次活動鎖定家中7歲以下小朋友家庭，讓孩童從小就養成這樣的消費習慣，利用載具儲存雲端發票，達到節能減碳愛地球。

中區國稅局豐原分局今出動木偶、小丑、魔術師，宣傳E消費與發票存雲端。圖／國稅局豐原分局提供
中區國稅局豐原分局今出動木偶、小丑、魔術師，宣傳E消費與發票存雲端。圖／國稅局豐原分局提供
中區國稅局豐原分局宣傳E消費與發票存雲端，有闖關活動吸引小朋友。圖／國稅局豐原分局提供
中區國稅局豐原分局宣傳E消費與發票存雲端，有闖關活動吸引小朋友。圖／國稅局豐原分局提供
中區國稅局豐原分局今出動木偶、小丑、魔術師，宣傳E消費與發票存雲端。圖／國稅局豐原分局提供
中區國稅局豐原分局今出動木偶、小丑、魔術師，宣傳E消費與發票存雲端。圖／國稅局豐原分局提供
中區國稅局豐原分局今出動木偶、小丑、魔術師，宣傳E消費與發票存雲端。圖／國稅局豐原分局提供
中區國稅局豐原分局今出動木偶、小丑、魔術師，宣傳E消費與發票存雲端。圖／國稅局豐原分局提供

統一發票 親子 魔術師

延伸閱讀

為租屋部會找新家 首案國稅局松山分局2022年入駐

營所稅暫繳開始核定發單 月底前得繳款

台中稅務局5個分局 即日起提供代收查詢金融遺產服務

提供電子帳簿 可豁免查稅

相關新聞

彰化縣員林農產業市集明天還有 來拿折價券吃油麻雞

今天立冬，彰化縣上千名民眾到員林運動公園，健走藤山步道集戳章換折價券，免費享用麻油雞進補，下午觀賞小青蛙兒童劇團表演；市...

鸚鵡人來襲 彰化國際藝術節前奏曲7大裝置藝術曝光

彰化市南郭郡守官舍群過去荒廢，在南郭國小、彰化師大美術系師生以及民間工作室進駐後活絡起來，成為文創基地示範點，彰化縣明年...

木偶、小丑、魔術師全出動 宣傳E消費與發票存雲端

E錢包時代，為鼓勵民眾消費嗶載具並儲存雲端發票，財政部中區國稅局豐原分局今天下午出動木偶、小丑、還有魔術師，及MOMO親...

現做米食飄香 彰化縣永靖饗米樂大排長龍

天氣涼了，陣陣菜飯香從彰化縣永靖鄉簡易棒球場傳來，鄉民大排長龍拿取免費高麗菜飯，到舞台區一邊吃一邊觀賞社區才藝隊吹彈拉唱...

台灣民俗村可能變工業區 北斗奠安宮古廟要回家

彰化縣台灣民俗村可能變更為工業區，園區內唯一沒被亂拆的歷史建築北斗奠安宮舊廟，仍苦等信徒迎接回家，北斗奠安宮決議成立「原...

不願被臭醒！彰化東螺溪環保團體連署反黑記錄養豬場

彰化縣最近為了養豬場復養及新設的問題，引起地方熱議，社團法人彰化縣東螺溪環保協會、彰化縣村里長服務聯誼會、湖埔社區大學等...

影／相互扶持30多年 70歲阿公今圓了癌末阿嬤婚禮夢

70歲蔡富進與73歲謝阿葉相識同居30多年，兩人互相扶持，賣肉粽、麥芽糖維生。15年前謝阿嬤罹患大腸癌末期，9年前又罹患...

好佛心！彰化福山寺提供二手輔具免費借用 受惠無數

家中成員生病或意外造成行動不便甚至臥病在床，常是家庭一大負擔，尤其添購輔具配備是額外花費，佛光山彰化福山寺成立二手輔具中...

疫情捐助減少！宗教團體送暖不中斷 120萬捐助弱勢

位於台中西區四面佛廣場安座至今十二年，每年藉11月9日為大梵天王四面佛聖誕日，發起公益布施善舉。四面佛廣場說，今年受疫情...

影／中捷綠線試營運 盧秀燕：初步構想全民皆免費試乘

台中捷運綠線核准通車，台中市長盧秀燕今天上午出席活動表示，經過漫長的11年，市民都很期待，當初她對市民許諾捷運一定要在年...

小英雄運動會！彭懷真：不要怕特殊兒童與長者挑戰自我

突破自我極限，人人都是小英雄。台中大甲區順天國小今天有一場「我是小英雄」特殊兒童暨長者運動會，活動邁入第4年，今年由弘毓...

迎防疫新生活 好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動今登場

迎接防疫新生活，大城營建機構為發展台中市北屯區運動風氣，今天在台中國際網球中心推出第一屆好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動，...

熱門新聞

教女兒誠信碗粿賠售顏董買單 標哥：女孩很乖令人心疼

這碗「媽媽碗粿」裝滿感人故事 女童隨父叫賣照護病弟

三好米蓋公糧烘乾中心遭抗爭 雲林縣長：將勒令停工

捷運經營權之爭？柯文哲反酸：淡海輕軌賠到不醒人事

弄正領子讓女議員不舒服 南市環保局長致歉

高市如何還2千多億債？ 高雄議員：押地買台積電股票付息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。