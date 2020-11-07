快訊

誰來告訴川普認清敗選？親信想請伊凡卡夫妻出馬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

現做米食飄香 彰化縣永靖饗米樂大排長龍

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉長盃3對3籃球賽今年參賽隊數再創新高。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉長盃3對3籃球賽今年參賽隊數再創新高。記者簡慧珍／攝影

天氣涼了，陣陣菜飯香從彰化縣永靖鄉簡易棒球場傳來，鄉民大排長龍拿取免費高麗菜飯，到舞台區一邊吃一邊觀賞社區才藝隊吹彈拉唱，會場另一側鄉長盃3對3籃球賽打得火熱，鄉民老老少少今天都有活動可參加，度過歡樂周末。

永靖鄉米食推廣活動─饗米樂，在永靖鄉簡易棒球場熱鬧展開，米食料理都是現做，例如崙子社區高麗菜飯、東寧社區米糕、光雲社區爌肉飯、永興社區八寶粥，社區都派出烹飪高手，會場很快飄傳菜香、肉香，搭配米食秀出好料理。

永靖鄉體育會舉辦年度鄉長盃3對3籃球賽，分為社會組、國男公開組、國男組、國小男子組，今年61隊參賽，比去年多3隊，1/3隊伍來自別的鄉鎮市，絲毫不受疫情影響。

永靖鄉體育會表示，3對3籃球賽連續舉辦18年，報名隊伍逐年增加，今年約250名選手，因簡易棒球場只有兩面籃球場，今年不得不把一些比賽移往鄰近國小舉辦，今天向副縣長洪榮章爭取增闢球場，滿足喜愛運動民眾的需求，並擴大正當運動風氣。

到場鄉民可以看籃球賽，也可以到舞台區觀賞社區才藝隊表演，原住民舞蹈、拉二胡、不老時裝表演等精彩節目接力上場，鄉長詹木根和鄉民在台下看得笑呵呵。詹木根表示，永靖鄉以生產苗木聞名，但也盛產稻米和蔬果，鄉民純樸熱情，歡迎民眾到永靖遊玩與採購農特產區。

彰化縣永靖鄉米食推廣活動─饗米樂，免費招待現做米食，鄉民大排長龍取用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉米食推廣活動─饗米樂，免費招待現做米食，鄉民大排長龍取用。記者簡慧珍／攝影

高麗菜 體育 疫情

延伸閱讀

台灣民俗村可能變工業區 北斗奠安宮古廟要回家

不願被臭醒！彰化東螺溪環保團體連署反黑記錄養豬場

老學長「鬥相共」 南警三分局攜手巡守隊守護校園安全

銀髮長者當義工 打造台南國宅社區還有「國宅一生」樹

相關新聞

影／相互扶持30多年 70歲阿公今圓了癌末阿嬤婚禮夢

70歲蔡富進與73歲謝阿葉相識同居30多年，兩人互相扶持，賣肉粽、麥芽糖維生。15年前謝阿嬤罹患大腸癌末期，9年前又罹患...

影／中捷綠線試營運 盧秀燕：初步構想全民皆免費試乘

台中捷運綠線核准通車，台中市長盧秀燕今天上午出席活動表示，經過漫長的11年，市民都很期待，當初她對市民許諾捷運一定要在年...

現做米食飄香 彰化縣永靖饗米樂大排長龍

天氣涼了，陣陣菜飯香從彰化縣永靖鄉簡易棒球場傳來，鄉民大排長龍拿取免費高麗菜飯，到舞台區一邊吃一邊觀賞社區才藝隊吹彈拉唱...

台灣民俗村可能變工業區 北斗奠安宮古廟要回家

彰化縣台灣民俗村可能變更為工業區，園區內唯一沒被亂拆的歷史建築北斗奠安宮舊廟，仍苦等信徒迎接回家，北斗奠安宮決議成立「原...

不願被臭醒！彰化東螺溪環保團體連署反黑記錄養豬場

彰化縣最近為了養豬場復養及新設的問題，引起地方熱議，社團法人彰化縣東螺溪環保協會、彰化縣村里長服務聯誼會、湖埔社區大學等...

好佛心！彰化福山寺提供二手輔具免費借用 受惠無數

家中成員生病或意外造成行動不便甚至臥病在床，常是家庭一大負擔，尤其添購輔具配備是額外花費，佛光山彰化福山寺成立二手輔具中...

疫情捐助減少！宗教團體送暖不中斷 120萬捐助弱勢

位於台中西區四面佛廣場安座至今十二年，每年藉11月9日為大梵天王四面佛聖誕日，發起公益布施善舉。四面佛廣場說，今年受疫情...

小英雄運動會！彭懷真：不要怕特殊兒童與長者挑戰自我

突破自我極限，人人都是小英雄。台中大甲區順天國小今天有一場「我是小英雄」特殊兒童暨長者運動會，活動邁入第4年，今年由弘毓...

迎防疫新生活 好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動今登場

迎接防疫新生活，大城營建機構為發展台中市北屯區運動風氣，今天在台中國際網球中心推出第一屆好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動，...

南投縣乾旱缺水旱灌系統馬達還故障 農民叫苦連天

台灣缺水乾旱，南投縣不少鄉鎮都缺水，包括茶葉、茭白筍、豆類等作物都因缺水影響生長，讓農民叫苦連天。南投縣議員葉仁創要求縣...

台中耶誕燈會施工 15日起綠柳川、站前廣場分區管制

耶誕節倒數計時，台中市即將舉辦「2020台中好YA誕活動」，新聞局表示，11月15日起綠、柳川景觀段將進行佈置和配電、組...

建設董娘經營不賺錢畫廊！「用藝術寫歷史」一做30年

國內推動台灣當代藝術的重要畫廊之一臻品藝術中心30周年展「參十而儷」即日起至12月26日盛大登場。臻品藝術中心負責人、龍...

熱門新聞

教女兒誠信碗粿賠售顏董買單 標哥：女孩很乖令人心疼

這碗「媽媽碗粿」裝滿感人故事 女童隨父叫賣照護病弟

三好米蓋公糧烘乾中心遭抗爭 雲林縣長：將勒令停工

捷運經營權之爭？柯文哲反酸：淡海輕軌賠到不醒人事

民雄鄉某金屬鑄造工廠長期製造空汙 嘉義縣府斷水斷電

弄正領子讓女議員不舒服 南市環保局長致歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。