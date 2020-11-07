現做米食飄香 彰化縣永靖饗米樂大排長龍

天氣涼了，陣陣菜飯香從彰化縣永靖鄉簡易棒球場傳來，鄉民大排長龍拿取免費高麗菜飯，到舞台區一邊吃一邊觀賞社區才藝隊吹彈拉唱，會場另一側鄉長盃3對3籃球賽打得火熱，鄉民老老少少今天都有活動可參加，度過歡樂周末。

永靖鄉米食推廣活動─饗米樂，在永靖鄉簡易棒球場熱鬧展開，米食料理都是現做，例如崙子社區高麗菜飯、東寧社區米糕、光雲社區爌肉飯、永興社區八寶粥，社區都派出烹飪高手，會場很快飄傳菜香、肉香，搭配米食秀出好料理。

永靖鄉體育會舉辦年度鄉長盃3對3籃球賽，分為社會組、國男公開組、國男組、國小男子組，今年61隊參賽，比去年多3隊，1/3隊伍來自別的鄉鎮市，絲毫不受疫情影響。

永靖鄉體育會表示，3對3籃球賽連續舉辦18年，報名隊伍逐年增加，今年約250名選手，因簡易棒球場只有兩面籃球場，今年不得不把一些比賽移往鄰近國小舉辦，今天向副縣長洪榮章爭取增闢球場，滿足喜愛運動民眾的需求，並擴大正當運動風氣。