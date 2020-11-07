台灣民俗村可能變工業區 北斗奠安宮古廟要回家

彰化縣台灣民俗村可能變更為工業區，園區內唯一沒被亂拆的歷史建築北斗奠安宮舊廟，仍苦等信徒迎接回家，北斗奠安宮決議成立「原北斗奠安宮返鄉遷建推動委員會」，展開原北斗奠安宮的建築主體拆遷回鄉重建的工作。

北斗奠安宮舊廟30年前搬走，廟方興建富麗堂皇的新廟，部分地方信徒對舊廟念念不忘，前鎮長洪參民2001年出面協調把舊廟搬回北斗鎮展示，相關事宜討論多年，終於有結論，北斗奠安宮主任委員陳在將兼任舊廟返鄉遷建推動委員會的主任委員，把舊廟一磚一瓦拆回來重建。

「北斗奠安宮是南彰化縣第一座媽祖廟，舊廟返鄉意義重大。」北斗奠安宮主委陳在表示，奠安宮召集地方各界聯名保存古蹟，台灣民俗村7年前已同意無償歸還，今年4月彰化縣文化資產審議委員會也通過奠安宮古廟遷回北斗，地方士紳進一步成立委員會，期待順利迎回奠安宮古廟。

明道大學媽祖文化學院主任謝瑞隆表說，奠安宮古廟返鄉事關古蹟搬遷和復原，未來的路還很漫長，為了讓歷史建築遷建事宜更周全，明道大學媽祖文化學院協助北斗奠安宮，邀請學者教授、民意代表、行政首長以及地方仕紳成立委員會，為奠安宮古廟回鄉踏出第一步。

資料顯示，北斗奠安宮籌建於清嘉慶11年（1806），內政部1983年登錄為國家三級古蹟，要求廟方提報相關保存資料，卻意外引發信徒分派爭論，拆遷派獲勝，北斗奠安宮1990年遷往台灣民俗村，祀奉分靈媽祖。沒想到台灣民俗村落沒至被拍賣，園區內麻豆林家古厝等古建築具有文物價值的物件都被拆光，殘破不堪，唯有原北斗奠安宮沒遭到毒手，據信與擔心破壞媽祖廟可能招致報應有關。