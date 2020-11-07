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不願被臭醒！彰化東螺溪環保團體連署反黑記錄養豬場

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣環保局水質保護科長楊欣治在東螺溪畔長大，回家鄉收下環保協會等社團的反復養連署書，記者簡慧珍／攝影
彰化縣環保局水質保護科長楊欣治在東螺溪畔長大，回家鄉收下環保協會等社團的反復養連署書，記者簡慧珍／攝影

彰化縣最近為了養豬場復養及新設的問題，引起地方熱議，社團法人彰化縣東螺溪環保協會、彰化縣村里長服務聯誼會、湖埔社區大學等社團，在二林鎮華崙里泰安宮廣場，聯合舉辦反復養的聯合里民大會，與會的社團負責人及里長連署反復養意向書，里民也發動千人連署。

被連署反復養的養豬場，原本安排昨天晚上舉辦地方說明會爭取復養，因故臨時取消，打算正面對決的東螺溪環保協會等社團，維持原計畫，昨晚在二林鎮華崙里泰安宮廣場舉辦聯合里民大會。

二林鎮民代表蔡宗伯、華崙里長張俊卿和溪湖鎮河東里吳明聰，和發起反復養的東螺溪環保協會理事長吳春福、村里長服務聯誼會總會長何炳樺、湖埔社大執行長林淑玲都發言表達為何反復養。

吳春福、張俊卿、林淑玲都以在地居民的生活經驗，堅決養豬場重新養豬，他們同時引述彰化地檢署起訴書、彰化地方法院判決書的內容，抨擊養豬戶缺乏誠信，保證改善汙染都跳票，經常利用夜晚和假日「原汁原味」偷排。

他們表示，養豬場汙染防制設備備而不用，給稽查人員參觀，居民的陳情和檢舉像「狗吠火車，嘸路用。」在東螺溪環保協會拜託環保署稽查大隊，經過長達半年的科技追蹤繞流和暗管，彰化地檢署和保七總隊2017年4月21日當場終於抓到養豬場又偷排，檢察官當場諭令關場停養，所有豬隻只出不進，必須在2018年底出清所有豬隻，「居民不想過去20年經常半夜被臭醒的噩夢再來一遍，所以堅決反復養。」

東螺溪環保協會人員也抱怨，養豬戶為了爭取復養，說動檢察官定期找地方環保團體幹部、里長開會，討論和制定復養計畫書，然後聲稱彰化檢方和縣政府都同意復養，然後設宴招待年長居民，請大家放心簽署同意復養書，行徑實在令人無法認同。

與會居民喊完反復養口號，東螺溪協保協會等社團負責人把反復養連署書，交給到場的彰化縣環保局水質保護科長楊欣怡，楊欣治在當地長大，非常了解養豬場為何引起強烈反彈。楊欣怡說，復養計畫應該更詳實，列出協助防治汙染的專業單位和機構，才能取信於民，否則幾張紙難以讓民眾相信。

養豬場

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