好佛心！彰化福山寺提供二手輔具免費借用 受惠無數

家中成員生病或意外造成行動不便甚至臥病在床，常是家庭一大負擔，尤其添購輔具配備是額外花費，佛光山彰化福山寺成立二手輔具中心13年，募集民眾捐贈的二手器材，讓資源有循環再利用的機會，受惠家庭無數，目前每月出入的輔具有100件，就連外縣市民眾也來借用。

福山寺成立二手輔具中心結合志工力量運作，目前有24人排班，負責整理、編號，提供民眾借用輔具，佛光山慈悲社會福利基金會中區友愛服務隊彰化區隊長柯銘溉說，星雲大師2004年在二高交流道底下看到許多被棄置的輪椅，覺得很浪費，為改善這樣的問題，鼓勵彰化率先成立二手輔具據點，讓有用的東西提供有需要的人使用。

起初募來的輔具有限，有需求的人時常得排隊才能使用，現在輔具量越來越多，目前輪椅有300多張、病床有200多張，還得使用兩層樓房舍才購擺放。柯銘溉說，病床、便盆椅的需求最大，製氧機因捐的數量有限，目前仍得預約，因是免費借用，需要有醫師診斷證明，雖然規定最多借用3項輔具，期限6個月，但實際上仍會衡量當事人需求，就有長期臥床者一借就是10年。

志工指出，來借二手輔具者許多是經醫院介紹，有的經濟相當困難，現在市面上一張電動病床可能要價2萬2千元，對許多人來說是沉重負擔，有時也可以感受到這裡借輔具者的焦慮，提供免費的輔具是一大幫助，二手輔具都會經過整理消毒再給下一個人使用，若有損壞也會找人來維修。