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影／相互扶持30多年 70歲阿公今圓了癌末阿嬤婚禮夢

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
70歲蔡富進與73歲謝阿葉相識同居30多年，兩人互相扶持，華山基金會與矽品精密公司今日幫兩人舉辦婚禮，場面溫馨。圖／華山基金會潭子天使站提供
70歲蔡富進與73歲謝阿葉相識同居30多年，兩人互相扶持，華山基金會與矽品精密公司今日幫兩人舉辦婚禮，場面溫馨。圖／華山基金會潭子天使站提供

70歲蔡富進與73歲謝阿葉相識同居30多年，兩人互相扶持，賣肉粽、麥芽糖維生。15年前謝阿嬤罹患大腸癌末期，9年前又罹患淋巴癌第三期，蔡阿公仍不離不棄照顧她，令人動容。華山基金會與矽品精密公司今日幫兩人舉辦婚禮，場面溫馨。

蔡富進是苗栗人，年輕時因兵役問題，獨自到潭子生活，因沒有身份證也沒健保卡，過著隱姓埋名的生活，30多年前遇到離婚的謝阿葉，兩人互相照顧，並在潭子租屋同居30多年，賣肉粽、麥芽糖維生。

謝阿葉15年前罹患大腸癌末期，9年前又發現罹患淋巴癌第三期，儘管現在3天必須換1次廔管，並3個月回診，蔡富進仍不離不棄照顧她。

蔡富進說，「榮總醫生告訴他，當年開淋巴癌的4名患者中，只剩阿嬤了」，他知道阿嬤為了他，忍受身體的病痛，堅強活下去，因此藉由這場婚禮給阿嬤一個承諾。

蔡富進30多年來過著沒有身份證沒有健保卡的日子，也很少到醫院看病，今年8月在華山基金會潭子天使站協助下，終於重新取得身份證，並協助辦理人生第一張健保卡，讓阿公也可以到醫院看病。

華山基金會潭子天使站今日在潭子心田花園為蔡阿公與謝阿嬤完成一場戶外婚禮。在地企業矽品精密動員志工社同仁化身為新娘秘書、汽球達人、攝影師、餐廳服務生、婚禮接待，更由大、小志工一起完成現場佈置，最後由矽品小花童、伴娘及伴郎一起陪長輩走紅地毯，阿公並獻唱江蕙的「家後」給阿嬤，場面溫馨感人。

矽品精密從2011年開始協助華山基金會「送愛到家服務」，獨居長輩家打掃、認助長輩年菜、捐贈物資及發票等。矽品人資處資深處長張美慧說，現在離婚率很高，看到2位長輩能不畏懼困苦環境，堅持為了對方活下去，很讓人感動，也希望藉由矽品的拋磚引玉，讓更多企業支持華山「送愛到家服務」，幫助更多需要幫助的長輩。

蔡富進阿公為謝阿葉阿嬤戴上戒指。圖／華山基金會潭子天使站提供
蔡富進阿公為謝阿葉阿嬤戴上戒指。圖／華山基金會潭子天使站提供

阿嬤 健保卡 婚禮

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