影／中捷綠線試營運 盧秀燕：初步構想全民皆免費試乘

台中捷運綠線核准通車，台中市長盧秀燕今天上午出席活動表示，經過漫長的11年，市民都很期待，當初她對市民許諾捷運一定要在年底前正式通車，當作給市民最好的新年禮物，目前初步構想主張「全民都可免費試乘」，藉此吸引各縣市民眾都到台中玩，細節將在下周開會討論，盡速向大家報告。

盧秀燕上午出席文化局「社區文化季：五顏六色草地派」受訪時表示，捷運綠線票價起跳價20元，每兩公里增加5元，單程最多50元，票種包括「單程票」、「敬老愛心票」、「團體優惠票」與「旅遊票」，敬老愛心卡也適用；另6歲以下小朋友免費，針對6至12歲市民，近期將免費提供一張兒童卡，享半價優惠，票種很多，讓大家依個人需求使用。盧

盧秀燕說，試營運與完工通車典禮籌備中，試營運期間將提出免費搭乘計畫，讓民眾優先體驗大台中第一條捷運，這條捷運蓋得很美，獲得初履勘委員肯定，恭喜市民，台中終於有一條捷運將正式通車。