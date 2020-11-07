小英雄運動會！彭懷真：不要怕特殊兒童與長者挑戰自我

突破自我極限，人人都是小英雄。台中大甲區順天國小今天有一場「我是小英雄」特殊兒童暨長者運動會，活動邁入第4年，今年由弘毓社會福利基金會、仁馨樂活園區、台北市恩美協會，聯合國際獅子會300-C2區第二專區及大甲獅子會共同擴大舉辦，邀請80位特殊兒童及長者參與運動賽事，突破受限的刻板印象。

場上的特殊兒童及長者熱情參與，親朋好友在一旁賣力加油，也有各企業、學校擔任志工，一對一陪伴運動員完成賽事，克服身體障礙、挑戰自我；光田綜合醫院團隊也到場支援視力保健、血糖檢測等義診服務。

弘毓基金會董事長王乃弘表示，完成競賽與得到獎牌，是運動員最榮耀的時刻。特殊兒童及長者平時避免激烈運動，只能做簡單體操，透過運動會，真正讓孩子與長者體驗運動的舞台。國際獅子會300-C2區總監黃金山表示，在運動場上和兒童與長者一起揮汗，感受活動中的樂趣、熱情，同時實踐獅子會「We serve」的精神。

11歲的軒軒是特殊兒童運動員，由阿嬤一手扶養長大，透過社工不斷關懷鼓勵，協助募款捐助雙耳助聽器，以及安排復健，軒軒開始接觸社會，參與活動。

阿嬤說，軒軒在學校沒有比賽的機會，但他已經連續三年參加小英雄運動會，有志工陪伴完成各種比賽，還有獎狀、獎牌，讓軒軒非常有成就感、非常開心，阿嬤也特別安心。

台中市社會局長彭懷真表示，弘毓社會福利基金會長期深耕台中市山海區服務，承接社會局兒童發展社區資源中心，服務1600多位服務發展遲緩兒童。

許多特殊兒童及長者一直無法參加運動會，透過今天活動讓他們擁有表達自我的舞台，意義非凡，也打破很多人對特殊兒童及長者的刻板印象。