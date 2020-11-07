迎防疫新生活 好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動今登場

迎接防疫新生活，大城營建機構為發展台中市北屯區運動風氣，今天在台中國際網球中心推出第一屆好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動，並且由網球職業選手駱建勛、林維德以活力熱血的表演賽開場，透過男子單打錦標賽，還有網球體驗課程，讓球友、民眾都能享受網球活動。

主辦單位大城營建機構特助賴亮成說，大城10年來在大廍子區推16個建案、逾2000戶住宅，大城四月泊樂圓滿完銷，近日位於軍福九路的新案潛銷中。由於社區周邊有台中國際網球中心、國際飛盤場，廍子公園內有籃球場、滑板場等，為鼓勵住戶運動，善用附近公有設施，因此舉辦好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動。

賴亮成說，大城營建凝聚大城住戶認同，結合在地上百家餐廳、店家優惠聯名的「大城小食光」卡，並推出「大城小事」透過多元化活動營造人文質感社區，用心凝聚住戶情感，引進高雄神諭咖啡團隊進駐社區接待中心，帶來貼近生活。