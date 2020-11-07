南投縣乾旱缺水旱灌系統馬達還故障 農民叫苦連天

台灣缺水乾旱，南投縣不少鄉鎮都缺水，包括茶葉、茭白筍、豆類等作物都因缺水影響生長，讓農民叫苦連天。南投縣議員葉仁創要求縣府未雨綢繆，針對農業缺水問題應協調農田水利署調度水源，尤其是山區或坡地應設置蓄水池，幫助農民解決用水問題。

葉仁創說，縣政府鼓勵青年返鄉務農，他在軍中的中校學弟是魚池鄉人，響應青農政策，退伍後到魚池鄉山區種植紅茶，沒想到今年降雨減少，尤其是山區、坡地缺水嚴重，最近茶葉枯萎讓他相當無奈。

乾旱情況也出現在日月潭頭社休閒農業區，因為頭社水庫修繕，9月完工後又因為沒雨，頭社水庫水位降到呆水位。絲瓜、皇帝豆因為缺水無法生長，有農民因為缺水無法不敢再種。

葉仁創說，雖然灌溉用水主要是農田水利署調度，但縣府應該預作準備，先找其他水源包括伏流水等水源，山區也應準備蓄水池或開發水井，為極端氣候缺水可能成為常態預作準備。

縣議員陳翰立也說，八卦山是旱灌系統，名間鄉松柏嶺一帶旱灌蓄水池馬達又故障，長達2個月茶園缺水灌溉，農民也叫苦連天。