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台中耶誕燈會施工 15日起綠柳川、站前廣場分區管制
耶誕節倒數計時，台中市即將舉辦「2020台中好YA誕活動」，新聞局表示，11月15日起綠、柳川景觀段將進行佈置和配電、組裝與測試等作業，11月30日起舊台中火車站前廣場進行場佈，施工期間請民眾勿進入施工範圍，維護現場及自身安全。
新聞局指出，柳川景觀段（台灣大道至民權路段）11月15日起至12月10日，全區封閉。綠川景觀段（成功路至台灣大道、台灣大道至中山路段）11月15日起至12月10日配合施工進度分區管制；舊台中火車站前廣場從11月30日起至12月10日配合施工進度分區管制。
新聞局表示，一共分三階段管制，請用路人留意勿進入施工區域，相關施工訊息，歡迎撥打市民一碼通專線1999。
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