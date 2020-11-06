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鹿港桂花巷10位駐村藝術家出爐 謝金德、楊樂生是新秀

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供

彰化縣鹿港日式宿舍群自2000年整修後，蛻變為桂花巷藝術村，並開放讓藝術家申請駐村從事創作，至今已第16屆，本屆共有10位藝術家及藝術團體進駐，分別是吳肇勳（書法）、施敦仁（皮雕）、黃俊傑（西畫）、施竣雄（獅頭）、陳宗蔚（粧佛）、詹明娟（葫蘆裝置）、沈巧玲（農村文創）、彰化縣文化創意協會等8位，是從第15屆延續至16屆外；另有謝金德（書畫陶刻）、楊樂生（速寫水彩）兩間為駐村新秀。

鹿港鎮公所每年均會組成遴選委員會審查藝術村的申請案件，今年共有19位個人或藝術團體來申請駐村，獲得通過有10位，鎮長許志宏說，希望藝術村能在接下來的一年中，能夠繼續以藝術發光發熱，點燃傳統與創新的藝術火花，提供藝術家自由創作的空間，並吸引遊客近距離的參與藝術創作及體驗，達到雙贏共榮的目標。

本屆進駐的藝術家各有特色，像90年後的年輕油畫家黃俊傑已連續兩年獲奇美藝術獎殊榮、風趣的獅頭創作大師施竣雄致力於推廣獅頭藝術、書法造詣深厚的吳肇勳、鹿港最年輕的粧佛藝師陳宗蔚、皮雕創作施敦仁、巧手打造葫蘆裝置的詹明娟、以農村文創為特色的沈巧玲，以及結合木雕、傢飾彩繪、春仔花、金屬工藝等作品的彰化縣文化創意協會等，在藝術領域中都各有所長。

新進的駐村藝術家中，謝金德擅長於陶刻結合書畫，已從事創作25年，創作之作品曾獲選為磺溪美展書法類磺溪獎；來自馬來西亞的速寫藝術家楊樂生，擅長速寫寫生藝術，曾在台北社教館、屏東F3文創特區辦理過個展。

鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家的創作作品。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港鎮長許志宏（左7）與10位桂花巷藝術村駐村藝術家合照。照片／鹿港鎮公所提供
鹿港鎮長許志宏（左7）與10位桂花巷藝術村駐村藝術家合照。照片／鹿港鎮公所提供

藝術家 文創

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